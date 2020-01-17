"Запоріжжя" та "Миколаїв" видали трилер у Суперлізі Парі-Матч

БК "Запоріжжя" і МБК "Миколаїв" видали неймовірний матч в регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч.

На паркеті палацу спорту "Юність" запорожці за підтримки своїх уболівальників здобули важку перемогу – 104:99.

Матч виявився примітний тим, що підопічні Валерія Плеханова вели в рахунку аж до шостої хвилини заключної чверті. "Запоріжжя" з перших хвилин позначили свою перевагу, зробивши ривок 10:2.

Запоріжжя – Миколаїв ФБУ

На початку другої чверті гості відстали на 13 очок, однак своєчасний тайм-аут від Віталія Чернія дозволив "корабелам" повернутися в гру. "Миколаєву" перед великою перервою вдалося до мінімуму скоротити відставання, проте 15 хвилин відпочинку пішли на користь запорожцям.

Друга половина почалася з ривка господарів "+13", але при вони примудрилися розгубити свою перевагу в рахунку і дали "корабелам" вийти вперед. Заключні дві хвилини перетворилися в гру нервів, які завершилися овертаймом.

Додаткова п'ятихвилинка завершилася перемогою господарів завдяки точним влучанням Джервона Пресслі.

БК "Запоріжжя" – МБК "Миколаїв" 104:99 ОТ (30:21, 24:29, 17:12, 18:27, 15:10)

"Запоріжжя": Сталлворт (25 + 6 підбирань + 4 передачі), Рендольф (21 + 6 підбирань + 5 втрат), Мироненко (8), Шевченко (15 + 11 підборів), Преслі (23 + 13 підбирань + 3 блок-шоти ) - старт; Липовцев (1), Кожем'якін (5 + 3 передачі), Титов, Міхєєв, Сандул (6 + 4 підбирання).

"Миколаїв": Зотов (14 + 5 підбирань), Пітерсон (39 + 9 підбирань + 7 передач + 5 перехоплень + 4 втрати), Луценко (14 + 4 підбирання), Онуфрієв (12 + 4 блок-шота), Адедіран (10 + 8 підбирань + 3 блок-шоти) - старт; Хохоник (2 + 4 підбирання), Давидюк (1), Юрченко (5), Приймак (2).

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