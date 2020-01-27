Всі загинули миттєво: нові деталі катастрофи з Кобі Браянтом

З'явилися нові деталі загибелі легенди баскетболу Кобі Браянта і його 13-річної дочки, які разом з іншими пасажирами і членами екіпажу розбилися в вертольоті поблизу Лос-Анджелеса.

Екслюзивними подробицями поділилося британське видання Daily Mail.

ЩО СТАЛО ВІДОМО ПРО КАТАСТРОФУ ВЕРТОЛЬОТА КОБІ БРАЯНТА:

Пілот вертольота Кобі Браянта отримав від диспетчерів спеціальний дозвіл на політ в умовах туману, незважаючи на наявну небезпеку. Був, зокрема, оприлюднений аудіозапис розмови між пілотом і диспетчерським пунктом аеропорту Бербанк (містечко поблизу Лос-Анджелеса), який пролив певне світло на події злощасного ранку.

Кобі Браянт Global Look Press

Пілот, якого звали Ара Зобаян, попросив дозволу літати за спеціальними правилами візуального польоту (SVFR). Ця директива означає, що пілотам дозволяється літати в погодних умовах, які гірше, ніж ті, які дозволені для звичайних правил польоту (VFR).

Через погану видимість пілот міг зв'язатися з авіадиспетчерами і попросити перейти на правила польотів за приладами (IFR), які дозволили б йому орієнтуватися в хмарах. Однак, коли пілоти літають по IFR, це може зайняти багато часу, особливо в Південній Каліфорнії, де повітряний простір надзвичайно завантажено. Як зазначив у коментарі New York Magazine доцент кафедри авіації в Нью-Йоркському університеті Пол Клайн, політ по IFR означає, що можна перебувати в режимі очікування протягом години.

Місце аварії вертольота Daily Mail

"Ви просто один з багатьох, які чекають в черзі, і не має значення, ви Кобі Браянт або будь-хто інший", - додав Клайн.

Вертоліт Кобі Браянта покинув Санта-Ана в окрузі Оріндж, на південь від Лос-Анджелеса, незабаром після 9 години ранку, коли, за даними поліцейського управління Лос-Анджелеса, умови були невідповідними для польоту. Була сильна хмарність на висоті 1300 футів (400 метрів). З 9.20 до 9.35 вертоліт літав по колу на схід від п'ятої автомагістралі в очікуванні дозволу діспечтерів летіти в пункт призначення.

Вертоліт продовжував рух під VFR, і близько 9.40 ранку він повернув на захід. Близько 9.44 ранку вертоліт знову повернув на південний схід і піднявся на висоту понад 600 метрів.

Місце аварії вертольота Daily Mail

Незадовго до катастрофи диспетчер повідомив пілоту гелікоптера Браянта, що він знаходиться "все ще занадто низько", щоб його можна було відстежувати за допомогою радара. Схоже, це не було ознакою сигналу лиха, тому що вертоліт в той час набирав висоту.

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Однак потім на якийсь час зв'язок з вертольотом зник. Згідно з даними Flightradar24, повітряне судно врізалося в скелі на висоті 425 метрів. Як вдалося встановити, на момент зіткнення вертоліт летів зі швидкістю близько 300 км на годину і знижувався зі швидкістю понад 1,2 км в хвилину.

На карті позначено місце аварії вертольота Daily Mail

Катастрофа сталася приблизно в 30 милях на північний захід від центру Лос-Анджелеса і в 17 милях від Спортивної академії Мамба, де в цей день проводився турнір по баскетболу. Відомо також, що вертоліт впав на крутий схил пагорба, а уламки розкидало по площі розміром з футбольне поле - всі, хто був на борту, миттєво загинули.

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