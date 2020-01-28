Загибель Кобі Браянта: на місці катастрофи виникли проблеми

Американська власті ухвалила рішення організувати патрулювання на місці катастрофи вертольота, в якому загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джанна.
Шериф округу Лос-Анджелес розпорядився відправити на місце трагедії кінну охорону, яка захищає територію від мародерів. Це було зроблено після того, як слідчі почали процес діставання тіл загиблих, пише lbc.co.uk. Крім того, виникли проблеми з доступом до останків жертв.
місце аварії вертольота Кобі Браянта
PA
"Слідчі почали діставати останки в ніч проти 27 січня, і цей процес триватиме кілька днів. Тут дуже крутий схил і доступ до тіл ускладнено. Групі слідчих довелося просто розчистити дорогу бульдозером, щоб підігнати необхідний транспорт", – повідомив Шериф округу Лос-Анджелес Алекс Віллануева.
місце аварії вертольота Кобі Браянта
PA
Нагадаємо, жертвами аварії стали дев'ять осіб – Кобі і Джанна Браянти, подруга доньки баскетболіста Алісса Альтобеллі зі своїми батьками Джоном і Кері, ще одна юна спортсменка Пейтон Честер зі своєю мамою Сарою, тренер "Академії Мамба Спорт" Христина Маузер і пілот Ара Зобоян.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув Кобі Браянт, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легенди НБА.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелес, Каліфорнія, США), в якій розбився Браянт.
Стали відомі перші подробиці розслідування смерті легендарного баскетболіста після появи інформації про переговори між пілотом і авіадиспетчерами.
У загибелі спортсмена виявили містичні збіги, а в мережі знайшли нібито передбачення його смерті в катастрофі.
Також було опубліковано запис переговорів диспетчера з пілотом загиблого гелікоптера.
Пізніше з'явилися нові страшні фотографії з місця аварії.
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