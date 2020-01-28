Загибель Кобі Браянта: на місці катастрофи виникли проблеми

Американська власті ухвалила рішення організувати патрулювання на місці катастрофи вертольота, в якому загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джанна.

Шериф округу Лос-Анджелес розпорядився відправити на місце трагедії кінну охорону, яка захищає територію від мародерів. Це було зроблено після того, як слідчі почали процес діставання тіл загиблих, пише lbc.co.uk. Крім того, виникли проблеми з доступом до останків жертв.

місце аварії вертольота Кобі Браянта PA

"Слідчі почали діставати останки в ніч проти 27 січня, і цей процес триватиме кілька днів. Тут дуже крутий схил і доступ до тіл ускладнено. Групі слідчих довелося просто розчистити дорогу бульдозером, щоб підігнати необхідний транспорт", – повідомив Шериф округу Лос-Анджелес Алекс Віллануева.

місце аварії вертольота Кобі Браянта PA

Нагадаємо, жертвами аварії стали дев'ять осіб – Кобі і Джанна Браянти, подруга доньки баскетболіста Алісса Альтобеллі зі своїми батьками Джоном і Кері, ще одна юна спортсменка Пейтон Честер зі своєю мамою Сарою, тренер "Академії Мамба Спорт" Христина Маузер і пілот Ара Зобоян.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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