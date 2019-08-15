З 1 січня буде підвищена зарплата тренерам ДЮСШ

Уряд України ухвалив низку надважливих рішень для розвитку спорту в Україні.

У середу, 14 серпня, було затверджено постанову Кабміну "Про деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл".

Так, заробітна плата тренерів-викладачів ДЮСШ із 1 січня 2020 збільшиться від 20 до 70%, завдяки додатковому коефіцієнту від 1,7 до 1,2 до посадового окладу від прожиткового мінімуму.

"Я дуже щасливий, що ми змогли якщо не прибрати, то зменшити різницю між зарплатнею вчителів фізкультури у школі і зарплатнею тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ініціатива дозволить суттєво оновити тренерський склад ДЮСШ, реалізуватися молодим тренерам-викладачам, які часто не могли працювати за спеціальністю через низьку заробітну платню", – зазначив Жданов.

Нагадаємо, що це питання було піднято з ініціативи Федерації баскетболу України й особисто президента ФБУ – Михайла Бродського.

У тісній співпраці з міністерством молоді та спорту ФБУ звернула увагу на проблематику оплати праці українських тренерам, які працюють з дітьми. Численні листи та звернення знайшли відгук і привели до позитивної реакції з боку Уряду.

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На сьогодні ФБУ частково задоволена важливими рішеннями з підвищення заробітної плати дитячим тренерам. Водночас важка і соціально важлива робота дитячих тренерів має бути прирівняна до зарплат учителів на 100% – так вважає президент ФБУ – Михайло Бродський. За його словами робота у цьому напрямку ФБУ буде продовжена.

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