Як Україні пройти в 2-й етап Кубка Європи ФІБА: всі розклади

Перемога болгарського "Лукойл-Левскі" над "Цмокi-Мінськом" у 4-му турі Кубка Європи ФІБА зберіг "Дніпру" шанси на вихід із групи F.

Поточне положення команд (до другого раунду виходять перші дві кращі команди з кожної групи)

"Дніпро" наступні два тури грає вдома 20 листопада зi "Цмокi" і 27 листопада з "Левські". Щоб дніпрянам зайняти 2-е місце, їм необхідно виграти у болгар із різницею +8 і у білорусів з різницею +7. Будь-яка поразка не дозволить українцям зайняти місце вище третього.

"Київ-Баскет" перебуває у більш вигідній ситуації. Столична команда грає 20 листопада з "Левські" вдома і 27 листопада з Мінськом у гостях.

Перемога з будь-яким рахунком над болгарськими баскетболістами гарантує 2-й рядок у підсумковій таблиці. Щоб посісти перше місце, підопічним Айнарса Багатскіса необхідно також виграти у "Цмокi" з перевагою в 27 пунктів.

Якщо "Київ-Баскет" програє Лукойлу менше 8 очок, то зможе зайняти 2-й рядок у разі перемоги над "Цмокi".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому турі матч "Київ-Баскет" – "Дніпро" 23 жовтня завершилася перемогою господарів (95:88).

Тиждень тому "Київ-Баскет" зазнав поразки від білоруського "Цмокi-Мінська" (74:99), а дніпряни поступилися в гостях болгарському "Лукойлу" з рахунком 78:85.

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