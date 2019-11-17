Лідер збірної України відновилася до матчу відбору Євробаскету-2021 з Португалією

Лідер і капітан національної збірної України Аліна Ягупова заявила, що зіграє в матчі 2-го туру кваліфікації Євробаскету-2021 проти Португалії (квитки тут):

"Все нормально, настрій відмінний. Команда теж в хорошому настрої. Трошки є дискомфорт і біль в нозі, але, думаю, вийду грати. Принаймні, спробую, а там як піде. З приводу суперника сказати щось важко. Готуємося, як з закритими очима. Одне я знаю точно — потрібна перемога. Це дуже важлива для нас гра", - заявила Алiна.

Жіночій збірній України потрібна підтримка вболівальників у відбірковому матчі Євробаскету

Нагадаємо, що 14 листопада наша оновлена збірна поступилася на виїзді лідеру групи Бельгії – 66:83. У кінцівці цієї гри Аліна Ягупова отримала травму голеностопа.

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