Вперше за 14 років: легендарний баскетболіст залишився без плей-офф НБА

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс не зіграє в плей-офф НБА вперше з 2005 року. Його команда не зуміла пробитися до наступного етапу змагань.

Після поразки від "Брукліна" "Лейкерс" достроково втратили теоретичні шанси на вихід в плей-офф. І, незважаючи на те, що для команди з Лос-Анджелеса це вже шостий поспіль "проліт" повз цього етапу, для ЛеБрона це стало неприємною несподіванкою.

Провал "Лейкерс" – це, перш за все, фіаско Джеймса, пише La Repubblika. ЛеБрон був підписаний клубом з Лос-Анджелеса в липні минулого року з контрактом на 154 мільйонів доларів за чотири роки, щоб відродити колишню славу клубу.

ЛеБрон Джеймс twitter.com/lakers

Джеймс залишається одним з найефективніших гравців НБА: він є п'ятим бомбардиром чемпіонату 2018-19 років (27,5 очок за гру), третім найкращим асистентом (8 за гру) і входить до топ-7 гравців, які проводять найбільшу кількість часу на майданчику (35,3 хвилини за гру).

6 березня він став четвертим кращим бомбардиром в історії Ліги, але цього не вистачило для виходу до плей-офф. Фатальною для Джеймса стала гра 25 грудня з "Голден Стейт", в якій форвард отримав травму паху. Через пошкодження ЛеБрон місяць перебував поза грою, а команда після цього поступилася в 27 матчах з 38.

Нагадаємо, що за "Лейкерс" виступав вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк, який під час сезону перейшов в "Детройт Пістонс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, центровий збірної Украніни і клубу "Атланта Хокс" Олексій Лень, набравши 12 очок в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Юти Джаз", встановив особистий рекорд за кількістю набраних очок протягом одного сезону.

На рахунку нашого баскетболіста вже 710 балів - на 7 більше його попереднього досягнення сезону 2015/2016, коли він виступав за клуб "Фінікс Санз".

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!