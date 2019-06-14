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/Баскетбол

Вперше в історії: визначився чемпіон НБА

2.1тЧитати матеріал російською

Канадська команда "Торонто Репторс" вперше в своїй історії стала чемпіоном Національної баскетбольної асоціації (НБА).

У фінальній серії плей-офф підопічні Ніка Нерса здолали минулорічного переможця "Голден Стейт Ворріорс" – 4:2.

Вирішальний матч пройшов на паркеті колективу з Окленда. Господарі майданчика усіма силами намагалися зрівняти рахунок у серії, але без свого основного форварда Кевіна Дюранта, який отримав травму ахілла, американцям це не вдалося.

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Новини
У фіналі НБА встановлено унікальний рекорд

Мешканці півночі віддали супернику лише третю чверть, але в останній 12-хвилинці забили 28 очок і схилили шальки терезів на свою користь.

"Голден Стейт" – "Торонто" – 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

Рахунок в серії: 2-4

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

Фінал плей-офф НБА

"Торонто" виступає в НБА з 1995 року і є єдиним представником Канади в лізі. До цього найвищим досягненням "Репторс" був вихід у фінал конференції в 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні вперше в своїй історії команда "Сент-Луїс Блюз" завоювала Кубок Стенлі, ставши найсильнішою в Національній хокейній лізі.

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Тема
НБА
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