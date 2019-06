Вперше в історії: визначився чемпіон НБА

Канадська команда "Торонто Репторс" вперше в своїй історії стала чемпіоном Національної баскетбольної асоціації (НБА).

У фінальній серії плей-офф підопічні Ніка Нерса здолали минулорічного переможця "Голден Стейт Ворріорс" – 4:2.

The @Raptors are the 2019 NBA Champions! #WeTheNorth pic.twitter.com/nooya0x6Db