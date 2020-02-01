Визначився переможець конкурсу данків Матчу зірок Суперліги Парі-Матч

Баскетболіст "Київ-Баскета" Павло Крутоус виграв конкурс данків на Матчі зірок Суперліги Парі-Матч. У фінальному раунді він виявився сильнішим за захисника "Миколаєва" Квентіна Пітерсона.

У журі конкурсу входили головний тренер "Київ-Баскета" Айнарс Багасткіс, головний тренер "Прометея" Карліс Муйжнієкс, легендарний гравець і експрезидент ФБУ Олександр Волков і знаменитий тренер Вадим Гладун.

Переможцями першого раунду стали Пітерсон і Крутоус, а у фінальному раунді український баскетболіст свої трюки виконав краще опонента.

Перший раунд

Квентін Пітерсон, "Миколаїв" - 37 + 39

Макс Адам Конате, "Прометей" - 0 + 36

Павло Крутоус, "Київ-Баскет" - 37 + 37

Іван Ткаченко, "Черкаські Мавпи" - 32 + 35

Олександр Тарасенко, "Харківські Соколи" - 34 + 35

Майкл Майєрс, "Прометей" - 32 + 31

Фінал

Крутоус - 39 + 37

Пітерсон - 35 + 0

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