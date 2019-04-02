Визначилися всі півфіналісти Суперліги Парі-Матч

Дніпровське "Дніпро" стало четвертим півфіналістом чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч. У третьому поєдинку серії до двох перемог господарі обіграли БК "Одесу" - 91:81.

Раніше в півфінал вийшли БК "Запоріжжя", южненський "Хімік" і "Київ-Баскет".

Матч в Дніпрі не став легкою прогулянкою для підопічних Дениса Журавльова. Гості потужно грали під щитами, створюючи дніпрянам проблеми. Лише точні кидки Тимофієнка, Фесенка і Мішули дозволяли господарям поступово відриватися в рахунку.

У заключній десятихвилинці одесити прокинулися і ледь не вчинили фантастичний камбек. Скоротивши розрив з 15 до 3 очок, баскетболісти з Південної Пальміри більшого зробити не змогли.

Відзначимо, що в фінал вийдуть переможці пари БК "Запоріжжя" - "Київ-Баскет" і "Хімік" - "Дніпро". Півфінали будуть гратися до трьох перемог однієї з команд і стартують вже 5 квітня. Перший матч фіналу заплановано на 20 квітня. Переможець Суперліги Парі-Матч визначиться до 1 травня.

"Дніпро" – БК "Одеса" 91:81 (19:16, 27:23, 25:21, 20:21)

Дніпро: Вільховецький (9 + 4 передачі), Мішула (26), Закурдаев (0 + 4 передачі), Глєбов (8 + 6 підборів + 6 передач), Тимофієнко (13 + 9 підбирань + 4 втрати) – старт; Фесенко (20 + 5 підбирань), Шундель (8), Сизов (7 + 4 передачі).

БК Одеса: Мейсі (22 + 5 передач + 3 перехоплення), Щепкін (13), Пустозвонов (5 + 5 підборів), Бєліков (13 + 6 підбирань), Хелманіс (10 + 4 передачі) – старт; Мартін (9), Шеляковс (6), Новіков (3), Ткачук.

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