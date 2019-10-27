Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу

У Кубку України з баскетболу серед чоловічих команд відбулися матчі 1/16 фіналу.
До наступного раунду змагань вийшли усі команди Суперліги Парі-Матч за виключенням Харківських Соколів. Соколи перемогли в парі земляків з Політехніка, однак порушили при цьому вимоги регламенту змагань. То ж команді зараховано технічну поразку, далі пройшов Політехнік.
Уже на стадії 1/8 фіналу в двох парах зійдуться учасники провідного дивізіону: Прометей – Одеса та Черкаські Мавпи – Київ-Баскет.
Матчі 1/8 фіналу відбудуться 13-17 листопада та 20-24 листопада.
КУБОК УКРАЇНИ
Чоловіки. 1/8 фіналу
КСЛІ-Київ-Баскет – Запоріжжя
Дніпро – Ніко-Баскет (Миколаїв)
Житомир — Хімік-2 (Южне)
Прометей (Кам’янське) – Одеса
Тернопіль-ТНЕУ – Політехник (Харків)
Дніпр-2 – Хімік (Южне)
Черкаські Мавпи — Київ-Баскет
Миколаїв — Кривий Ріг
Як повідомляв OBOZREVATEL, клуб "Атланта Хокс", в складі якого виступає центровий збірної України Олексій Лень, здобув перемогу в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації над "Орландо".
В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!
Читайте всі новини по темі "Кубок України з баскетболу" на сайті "OBOZREVATEL".