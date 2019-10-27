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27 жовтня • оновлено в 21:07
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Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу

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У Кубку України з баскетболу серед чоловічих команд відбулися матчі 1/16 фіналу.

Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу

До наступного раунду змагань вийшли усі команди Суперліги Парі-Матч за виключенням Харківських Соколів. Соколи перемогли в парі земляків з Політехніка, однак порушили при цьому вимоги регламенту змагань. То ж команді зараховано технічну поразку, далі пройшов Політехнік.

Уже на стадії 1/8 фіналу в двох парах зійдуться учасники провідного дивізіону: Прометей – Одеса та Черкаські Мавпи – Київ-Баскет.

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Матчі 1/8 фіналу відбудуться 13-17 листопада та 20-24 листопада.

КУБОК УКРАЇНИ

Чоловіки. 1/8 фіналу

КСЛІ-Київ-Баскет – Запоріжжя

Дніпро – Ніко-Баскет (Миколаїв)

Житомир — Хімік-2 (Южне)

Прометей (Кам’янське) – Одеса

Тернопіль-ТНЕУ – Політехник (Харків)

Дніпр-2 – Хімік (Южне)

Черкаські Мавпи — Київ-Баскет

Миколаїв — Кривий Ріг

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуб "Атланта Хокс", в складі якого виступає центровий збірної України Олексій Лень, здобув перемогу в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації над "Орландо".

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Читайте всі новини по темі "Кубок України з баскетболу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кубок України з баскетболу
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