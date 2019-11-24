Визначилися всі чвертьфіналісти Кубка України з баскетболу

У Кубку України з баскетболу серед чоловіків у неділю, 24 листопада, відбулися заключні поєдинки 1/8 фіналу.

Кубок України з баскетболу

Центральної грою дня стало протистояння в Києві, де "Київ-Баскет" приймав "Черкаські Мавпи".

З урахуванням серйозної поразки в першій грі (82:100), гостям необхідно було посилено атакувати. Але кияни побудували гру від оборони і не тільки не дали відіграти 18-очкову перевагу, а й змогли впевнено перемогти - 81:71.

Серед восьми найкращих опинилися шість представників Суперліги і два представника Вищої ліги, які продовжать розіграш заповітного трофея вже через місяць.

Чвертьфінальні пари виглядають наступним чином:

БК "Запоріжжя" - "Дніпро"

БК "Житомир" - БК "Одеса"

"Тернопіль-ТНЕУ" - "Хімік"

"Київ-Баскет" - МБК "Миколаїв"

Перші поєдинки цього раунду заплановані на 27-29 грудня. Відповідні - на 3-5 січня.

Переможці чвертьфіналу вийдуть у Фінал чотирьох, який відбудеться в одному з міст 4-х команд-фіналістів в середині березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чинним володарем Кубка України є Дніпро. Підопічні Дениса Журавева рік тому здолали суперників з Одеси і третій рік поспіль завоювали престижний трофей.

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