Визначилися суперники "Київ-Баскета" по 2-му етапу Кубка Європи ФІБА

У середу, 27 листопада, відбулися матчі заключного 6-го туру першого етапу групового турніру Кубка Європи ФІБА.

Київ-Баскет ФІБА

Кубок ФІБА-Європи вперше був зіграний у 2002 році, під егідою ФІБА Європа. Турнір утворився після розбіжностей УЛЄБ і ФІБА, був аналогом Кубка УЛЕБ. У 2008 році злився з Євролігою ФІБА утворивши Кубок Виклику ФІБА.

У другому етапі за престижний баскетбольний трофей продовжить боротися столичний "Київ-Баскет". Суперниками підопічних Айнарса Багатскіса по групі К будуть угорський "Керменд", латвійський "Вентспілс" і нідерландський "Еволле".

Поєдинки першого туру заплановані на 11 грудня, коли "Київ-Баскет" відправиться в гості до Нідерландів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" у 6-му турі в овертаймі обігравши "Цмокi-Мінськ" фінішував на першому місці в квартеті F. Ще один український клуб "Дніпро" посів четверту сходинку і вилетів із турніру.

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