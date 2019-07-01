Визначилися перші пари 1/4 фіналу жіночого Євробаскету

Збірні Великобританії і Швеції пробилися до чвертьфіналу жіночого чемпіонату Європи з баскетболу, який у ці дні проходить у Латвії та Сербії.

Кривдниці української команди британки в стиковому матчі були сильнішими за представниць Чорногорії – 92:71. Найрезультативнішим гравцем у складі переможців стала Темі Фабенлі, яка набрала 29 очок.

У свою чергу жовто-синя команда зломила опір господарів чемпіонату – збірної Латвії. Шведки здобули перемогу 77:62.

Збірна Великобританії FIBA

Так, на Євробаскеті-2019 визначилися перші пари четвертьфіналісток: 4 липня путівки до півфіналу розіграють Великобританія – Угорщина та Швеція – Сербія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України достроково завершила виступи на жіночому Євробаскеті, програвши всі три матчі групового етапу – Великобританії, Іспанії та Латвії.

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