Визначилися переможці Суперліги Парі-Матч 3х3

У Одесі 30 серпня відбулися матчі фінального етапу сезону Суперліги Парі-Матч 3х3.

У змаганнях взяли участь найсильніші за рейтингом після п’яти турів команди чоловіків та жінок, які впродовж сезону виступили хоча б у трьох турах.

У жінок перемогу здобула команда Київ-Баскета ФБУ

Відтак у жінок перемогу виборола команда "Київ-Баскета" (Христина Філевич, Ганна Рульова, Наталя Цюбик, Ганна Ольховик). У фіналі вона впевнено перемогла господарів з одеського "ІнтерХіма" – 21:6.

Третє місце серед жінок здобула національна збірна України. MVP – Ганна Рульова.

MVP – Анна Рульова ФБУ

У чоловіків перемогу в фіналі здобула місцева "Одеса" (Роман Новіков, Антон Давидюк, Антон Мусієнко, Денис Носков). Господарі в вирішальному матчі здолали NMSK – 17:13.

У чоловіків перемогу в фіналі здобула місцева "Одеса" ФБУ

Третє місце посіла команда "Ніко-Баскет". MVP – Денис Носков.

MVP – Денис Носков. ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча і жіноча національні збірні України з баскетболу 3х3 стали переможцями 5-го туру Суперліги Парі-Матч 3х3, який відбувся 9 серпня на столичному НСК Олімпійський.

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