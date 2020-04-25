Головна Новини
25 квітня • оновлено в 15:59
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Визначилися фіналісти Cyber Суперліги Парі-Матч

818
Читати матеріал російською

У суботу, 25 квітня відбулися півфінальні поєдинки Cyber Суперліги Парі-Матч – першого кіберспортивного турніру серед українських професійних баскетболістів.

У фінал найсильніших гравців Cyber Суперліги Парі-Матч увійшли Олександр Липовий ("Бостон") і В'ячеслав Петров ( "Лейкерс").

Олександр Липовий (Бостон) - Юрій Кондраков (Юта) – 0:2 (58:66, 57:65)

Визначилися фіналісти Cyber Суперліги Парі-Матч

У першій парі Юрій Кондраков двічі переміг Олександра Липового. Після першої поразки Липовий нав’язав боротьбу в другому поєдинку. На заключний секундах потужний ривок Кондракова остаточно зняв інтригу – він у фіналі.

Андрій Кожем'якін (Даллас) - В'ячеслав Петров (Лейкерс) - 0:2 (47:74, 47:58)

Визначилися фіналісти Cyber Суперліги Парі-Матч

У другій парі В'ячеслав Петров двічі впевнено зіграв проти Андрія Кожем'якіна, виборовши другу путівку в фінал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вихованець "Черкаських Мавп" Олександр Кобець оцінив турнір Cyber Суперліга Парі-Матч.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Суперліга
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Баскетбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Astralis
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в +1,5 карты
1.47 Сделать ставку
Orgless
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,48 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа Evil Genuises
1.55 Сделать ставку
Isurus
VS
BOOM
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Dignitas
VS
NiP
Победа NiP с форой в -1,5 карты
1.80 Сделать ставку
BOOM
VS
Imperial
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
Red Canids
VS
Isurus
Победа Red Canids
1.57 Сделать ставку
Godsent
VS
G2
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Dignitas
VS
Heretics
Победа Heretics
1.87 Сделать ставку
FaZe
VS
North
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку