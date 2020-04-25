Визначилися фіналісти Cyber Суперліги Парі-Матч

У суботу, 25 квітня відбулися півфінальні поєдинки Cyber Суперліги Парі-Матч – першого кіберспортивного турніру серед українських професійних баскетболістів.

У фінал найсильніших гравців Cyber Суперліги Парі-Матч увійшли Олександр Липовий ("Бостон") і В'ячеслав Петров ( "Лейкерс").

Олександр Липовий (Бостон) - Юрій Кондраков (Юта) – 0:2 (58:66, 57:65)

У першій парі Юрій Кондраков двічі переміг Олександра Липового. Після першої поразки Липовий нав’язав боротьбу в другому поєдинку. На заключний секундах потужний ривок Кондракова остаточно зняв інтригу – він у фіналі.

Андрій Кожем'якін (Даллас) - В'ячеслав Петров (Лейкерс) - 0:2 (47:74, 47:58)

У другій парі В'ячеслав Петров двічі впевнено зіграв проти Андрія Кожем'якіна, виборовши другу путівку в фінал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вихованець "Черкаських Мавп" Олександр Кобець оцінив турнір Cyber Суперліга Парі-Матч.

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