"Відкриє нову епоху": у США розповіли історію успіху українця Михайлюка в НБА

Хто вірив, той не помилявся – Святослав Михайлюк із кожним матчем усе більше проявляє себе в "Детройті". Свят уже не просто заграв у новій команді, а й стає важливою частиною "Пістонс".

У січні Михайлюк отримав місце в старті та з кожною грою збільшує свої показники, попутно встановлюючи рекорди. А як "вишенька на торті" – шикарний баззер проти "Селтікс"! Немає сумнівів, що Сві все більше стає своїм у "Детройті", і днями один із найбільших новинних порталів Детройта The Detroit News вирішив приділити українцеві особливу увагу та дуже грунтовно розповісти про нього в своєму матеріалі.

The Detroit News – про Михайлюка:

Яким Свят уперше видався в очах американців?

Що вражало уболівальників у прогресі Михайлюка в "Черкаських Мавпах"?

Чому баскетболіст віддав перевагу NCCA, а не кращим клубам Європи?

Що привело Святослава в "Детройт"?

Як Свят змінюється разом із "Пістонс"?

Новини Українець Михайлюк провів найкращий тиждень у НБА

ПРО ПЕРШІ КРОКИ МИХАЙЛЮКА ТА ЙОГО ПОРІВНЯННЯ З ЛЕБРОНОМ

Це сталося, коли Джейсон Уошберн із Баттл Крік прибув до Черкас у 2013 році для початку свого нового життя професійного баскетболіста. Тоді він вперше почув про місцевого вундеркінда – 16-річного Святослава Михайлюка, який уже тоді зачарував Україну.

Хлопець не був там із початку тренувального збору "Черкаських Мавп", оскільки грав за кордоном із молодіжною збірною України. Коли Михайлюк врешті-решт прибув додому, Уошберн був не в захваті від першого враження.

"Насамперед, коли я вперше побачив його, мені здалося сумнівним: "Ця худа маленька дитина – один із кращих гравців у Європі?" – згадував Уошберн.

Святослав Михайлюк у формі "Черкаських Мавп" mavpabasket.com

Тоді Михайлюк був швидше творцем та проникливим гравцем, ніж зараз, у ці дні будучи молодим шутером НБА з його прогресуючими навичками плеймейкера. Пізніше Уошберн назвав Свята "Леброном України" – ця цитатою слідувала за молодим українцем на кожному з трьох його американських етапів кар'єри.

Щоб уточнити, Уошберн сказав, що тоді він не мав на увазі Свята "локомотивом, який несеться на всіх парах", яким у молодості був Леброн Джеймс. Замість цього Уошберн порівняв галас довкола Михайлюка з безумством, яке оточувало Джеймса в середній школі на північному сході Огайо.

Виступаючи як багатообіцяючий основний елемент у другому сезоні НБА з "Детройтом", 22-річний хлопець, який став відомий в Америці як "Сві", починає виконувати цю обіцянку.

"Мені хочеться просто довести, що, граючи в лізі з жорсткою та захисною манерою гри, я виконую всі настанови тренера, і я просто намагаюся", – сказав Михайлюк. – "Я думаю, коли граєш більше, стаєш більш пристосованим до гри та краще відчуваєш її".

Все більше й більше граючи в ротації тренера Дуейна Кейсі, Михайлюк дозволяє фанатам Детройта мріяти про кращі дні з українським проспектом як важливим елементом наступної великої епохи Pistons.

ПРО КЛЮЧОВІ РІШЕННЯ ТА ВИБІР NCAA

Черкаси - місто з населенням більше 250 000 чоловік в центральній частині України, на березі Дніпра. Як єдина дитина з батьками в ролі вчителів, спорт був великою частиною виховання Свята в промисловому місті. Його мати Інна, грала в баскетбол, а його батько Юрій грав в футбол і волейбол на аматорському рівні.

У дитинстві у Свята були іграшки по всьому будинку, але, схоже, він завжди хотів грати з м'ячем. Під час виховання Михайлюка популярність баскетболу локально росла, і бізнесмен Михайло Бродський створив професійну команду, також фінансуючи розвиток молоді в Черкасах. Зараз Бродський - президент Федерації баскетболу України. І за словами Уошберна, у Бродського - одна з кращих організацій, в якій він грав за сім сезонів під час кар'єри в шести країнах.

Юний Свят досяг повноліття в цьому баскетбольному процесі, а також відзначився грою в футбол, настільний теніс та шахи. Але вільний час Свята було присвячено його улюбленому виду спорту. Він кидав паперові кулі в сміттєвий бак, коли йому було нудно, і вчитель встановив в класі невеликий баскетбольний обруч, щоб Свят не міг втекти в спортзал без нагляду між уроками. Юрій Михайлюк ж казав, що Святу було 6 або 7 років, коли він вирішив стати професійним баскетболістом. У школі, де викладали 10 різних мов, Михайлюк віддав перевагу вивченню англійської, дивлячись на кар'єру в НБА.

Святослав Михайлюк nba.com

Юрій, який виїжджав з дому о 6:30 ранку, щоб відвезти Свята на тренування, добре пам'ятає момент, коли 14-річний Свят відірвав очі від перегляду результатів NCAA в інтернеті та сказав батькові, що хоче відвідати Канзас або Дюк. Під час перебування в Черкасах навички підлітка в перші роки формував тренер Максим Міхельсон.

На міжнародних молодіжних змаганнях по всьому континенту стали поширюватися чутки про Михайлюка. Михайло Лельчицький, давній спостерігач молодих європейських баскетбольних зірок говорив, що Михайлюк отримав, мабуть, найвищий комплімент від скаутів, коли його порівнювали з молодим Драженом Петровичем - хорватом, чия легендарна кар'єра в НБА була перервана його трагічною смертю в 28 років в 1993 році.

"Я пам'ятаю, як мені починали говорити щось типу "Гей, цей хлопець дійсно особливий", - сказав Лельчицький, тепер агент Михайлюка. Сві приєднався до місцевої професійної команді в 16 років, граючи проти дорослих чоловіків та будучи школярем.

ПРО ВІДМОВУ "РЕАЛУ" І ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО З АМЕРИКОЮ

Американці з Черкас покинули Україну, але Михайлюк вже отримав цінну інформацію від своїх бувших товаришів по команді. Заглядаючи в майбутнє, Михайлюк цікавився нюансами американського баскетбольного життя.

"Він був як маленька дитина, хотів увібрати в себе все, що було для нього найкращим, - сказав Уошберн. - І він питав нас, так як міг би спокійно піти грати за кращі команди в Європі, він дійсно міг би".

"Вірджинія" відправила своїх скаутів подивитися, як Михайлюк грає в Україні, і елітні європейські клуби також йшли по гарячих слідах. Проте, Свят вважав за краще маршрут в НБА через NCAA.

В "Канзасі" Святослав Михайлюк (ліворуч) провів 4 роки ncaa.com

"Я просто хотів спробувати щось нове, - сказав Сві. - Я бачив ігри NCAA по телевізору, і це було дуже весело, тому я подумав, що спробую себе там. Я думав, що зможу досягти успіху".

Коли Михайлюки відвідали "Реал", знаменитий іспанський клуб зробив "дуже грошову пропозицію. Святослав залишався твердим у своєму бажанні потрапити в NCAA, - сказав Юрій про свого сина, який збирався в Канзас. - Ми з розумінням і повагою ставилися до бажання нашого сина, підтримували його та жодного разу не пошкодували про це".

Того літа на саміті Nike Hoop 2014 в Портленді, штат Орегон, Михайлюк приєднався до команди World Select і зустрівся з іноземцями, такими як Нікола Йокіч і Клінт Капела, проти американських старшокласників, таких як Стенлі Джонсон, і таких же новачків, як Джейхокс Кліфф Олександр і Келлі Обре. Під час тренувань перед виставковими іграми, приблизно за два місяці до свого 17-річчя, Михайлюк офіційно потрапив на радар НБА.

"Інтригуючим нюансом був його вік, - сказав старший радник "Пістонс" Ед Стефанський, який тоді працював в офісі "Мемфіс Грізлі". - "Можна було сказати, що у Свята був певний набір навичок. Але йому потрібно було багато працювати. І, вирушаючи в Канзас, було відомо, що Сві запрошувала така відома команда, яка явно щось бачила в ньому".

Перш ніж вирушити в Канзас, Михайлюк грав за Україну на чемпіонаті світу з баскетболу в Іспанії. Там він завершив турнір поразкою 71-95 команді США, де були майбутні товариші Михайлюка по команді - Деррік Роуз і Андре Драммонд.

ПРО ТИМЧАСОВІ СУМНІВИ ТА СТАТУС УЛЮБЛЕНЦЯ В КАНЗАСІ

Нещодавно йому виповнилося 17 років, і він був наймолодшим гравцем в історії Big 12 Conference. Михайлюк прибув в Лоуренс, оточенний великим ажіотажем. Хоча він нудьгував по дому, його батьки розуміли ставки. Вони знали, що їх власні жертви привели до того, щоб втілити мрії Свята в життя.

"Ми з розумінням і повагою ставилися до бажання нашого сина, підтримували його та ніколи не шкодували, - сказав Юрій. - Ми вірили в його талант і максимально підтримували його бажання стати баскетболістом. І тепер ми розуміємо, як правильно вчинили свого часу".

Михайлюк відзначився двозначними показниками в 3-х з 10-ти перших матчів команди, 6 виходів в старті тренера Білла Селфа - але ці ігри були скоріше винятком, ніж правилом.

Святослав Михайлюк в формі "Детройта" вже побив не один рекорд nba.com

Молодий захисник, врешті-решт, впав до рівня ротації Селфа, закінчивши сезон із середнім показником 2,8 очка і 0,7 передач за гру. Він зробив 15 триочкових з убогими 28,8 відсотків влучання. Багато хто задавався питанням, чи не варто Сві покинути Канзас і повернутися в Європу для продовження професійної кар'єри. Принаймні, зробити це за рік до того, як 17-річному баскетболісту було дозволено увійти в драфт НБА.

Але Михайлюк вистояв, створюючи міцну чотирирічну кар'єру в Канзасі, включаючи холоднокровний 3-очковий гандикап над Дюком, що дозволило Сві разом з командою потрапити до Фіналу чотирьох 2018 року.

"Він тренувався дуже старанно та зміг витримати багато злетів і падінь, - говорить Лельчицьки. - Для молодих хлопців є період адаптації, які приїжджають з-за кордону в коледж та відраховуються. У нього тут нікого немає, немає сім'ї, він вивчає культуру та мову, пристосовується до їжі, пристосовується до тренерської роботи".

"Такі програми як Канзас відбирають кращих з кращих, а ці діти - альфи. Я думаю, він заслуговує на величезну повагу за те, що пройшов через це, мав силу волі та віру в себе, щоб пройти через це. Це така приголомшлива історія - він буде улюбленим в історії Канзасу".

ПРО ЛЕЙКЕРС СТА ПРОРИВ В ДЕТРОЙТІ

За місяць до драфта НБА в 2018 році власник Том Горес запросив СтефанськІ для управління "Детройтом", найнявши Кейсі, чинного тренера року НБА.

Вибравши на драфті 42-й номер, СтефанськІ та "Пістонс" вивели Брюса Брауна з "Майамі", хоча Михайлюк був одним з варіантів в 40-х номерах в "Детройті". Стефанські подвоїв оборону, обмінявши на 38-й пік з Філадельфії Хірі Томаса. Михайлюк був у "Лейкерс" під номером 47 і допомагав Лос-Анджелесу в фіналі Літньої ліги Лас-Вегаса в якості новачка. Потім він пройшов в South Bay G League та добре грав в обмежений час в "Лейкерс" Леброна в регулярному чемпіонаті.

"Немає сумнівів, що Сві може підкорити баскетбол, - сказав Стефанський. - У нас було багато роботи, яку він повинен був виконувати для захисту і поліпшення свого тіла. Але весь фронт-офіс відчував, що Сві був хорошим активом, щоб зробити ставку на нього". Михайлюк з'явився в трьох іграх "Пістонс" в минулому сезоні та отримав більше досвіду в G League з "Гранд Рапідс".

Святослав Михайлюк (зліва) nba.com

В цьому році, коли пихата команда "Пістонс" дає більше хвилин молодим гравцям в невтішній половині сезону, Михайлюк виявився в числі гравців, які нарешті дають шанувальникам "Детройта" певну надію. У понеділок Михайлюк був п'ятим в НБА з відміткою 44,5 відсотка влучання 3-очкових, лідируючи в складі "Поршнів".

Минулий тиждень був кращим в профікар'єрі Михайлюка, встановивши рекорди в 21 очко в Бостоні і ще 25, в суботу, в Атланті. Його батьки не сплять ночами, щоб побачити кожну гру, в основному маючи всього дві чи три години сну в ігрові ночі. Нові фанати "Пістонс" з'явилися в центральній Україні через найбільшу спортивну знаменитість Черкас. Михайлюк зробив кидок майже через три чверті поля, щоб встигнути до сирени в Бостоні. Це було так само, як його кидок в Канзасі, щоб допомогти здолати Дюк. І не було ніякого явного святкування від снайпера.

"Він не збирається привертати до себе увагу, він не плакуча дитина, - сказав Уошберн. - До тих пір, поки я його знав, Свят хотів одного - опустити голову, працювати та грати в баскетбол. Це Свят, і це завжди буде Свят".

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