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18 лютого • оновлено в 13:39
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"Віддячити Україні": збірна показала готовність до старту відбору Євробаскету-2021

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Збірна України з баскетболу у вівторок, 18 лютого, провела відкрите тренування перед вильотом до Австрії на стартовий матч відбору чемпіонату Європи-2021.

Команда Айнарса Багатскіса напередодні зібралася в Києві, лише форвард "Унікахи" Володимир Герун приєднається до "жовто-синіх" вже в Граці.

ПОВНИЙ СПИСОК ГРАВЦІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

збірна України з баскетболу

збірна України з баскетболу

ФБУ

збірна України з баскетболу

збірна України з баскетболу

ФБУ

збірна України з баскетболу

збірна України з баскетболу

ФБУ

В останньому перед від'їздом на матч занятті взяли участь 16 гравців. На відкритому тренуванні команда відійшла від стандартів – кидкових вправ на початку не було, відразу ж почали з біговою підготовки.

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збірна України з баскетболу

збірна України з баскетболу

ФБУ

В'ячеслав Бобров та Артем Пустовий

В'ячеслав Бобров та Артем Пустовий

ФБУ

Айнарс Багатскіс і Максим Пустозвонов

Айнарс Багатскіс і Максим Пустозвонов

ФБУ

"Дуже важливо, щоб у команди був присутній дух переможців, щоб хлопці були готові боротися, не шукали виправдань, щоб і тренери, і гравці ставили високі цілі. Всі ті, кого ми викликали, приїхали. Це показник того, що гравцям слово "Україна" дороге. Завжди кажу, нам треба думати перш за все про свій баскетболі, про його якість. і в захисті, і в нападі", – розповів наставник "жовто-синіх" Айнарс Багатскіс.

Денис Лукашов і В'ячеслав Кравцов

Денис Лукашов і В'ячеслав Кравцов

ФБУ

Денис Лукашов та Ілля Сидоров

Денис Лукашов та Ілля Сидоров

ФБУ

У свою чергу віце-капітан команди Денис Лукашов підкреслив, що радий знову опинитися в збірній. "Ще вчора-позавчора багато хто грав у своїх чемпіонатах і кубках, а сьогодні вже в збірній. Ми всі хочемо добре стартувати в кваліфікаційному турнірі, віддячити Україні, яка дала нам все. У команді хороша атмосфера, всі готові виконувати завдання в збірній. На даний момент немає слабких суперників, будемо боротися, все в наших руках", – зазначив розігруючий "Прометея".

Павло Крутоус

Павло Крутоус

ФБУ

Нагадаємо, українська чоловіча збірна після матчу в Австрії 20 лютого наступного гру відбору на Еврбаскет-2021 проведе 23 лютого в Запоріжжі з Угорщиною. Купити квитки на поєдинок можна на сайті esport.in.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України представила яскраве промо-відео до матчу Україна – Угорщина.

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Читайте всі новини по темі "Евробаскет-2021" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Евробаскет-2021
Тег
Збірна України з баскетболу
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
опять всё проиграют...
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