"Віддячити Україні": збірна показала готовність до старту відбору Євробаскету-2021

Збірна України з баскетболу у вівторок, 18 лютого, провела відкрите тренування перед вильотом до Австрії на стартовий матч відбору чемпіонату Європи-2021.

Команда Айнарса Багатскіса напередодні зібралася в Києві, лише форвард "Унікахи" Володимир Герун приєднається до "жовто-синіх" вже в Граці.

збірна України з баскетболу ФБУ

збірна України з баскетболу ФБУ

збірна України з баскетболу ФБУ

В останньому перед від'їздом на матч занятті взяли участь 16 гравців. На відкритому тренуванні команда відійшла від стандартів – кидкових вправ на початку не було, відразу ж почали з біговою підготовки.

Центрового "Барселони" Артема Пустового тренерам довелося буквально виривати з тисків журналістів, щоб той не затримував початок розминки. Після неї команда продовжила відпрацьовувати комбінації.

збірна України з баскетболу ФБУ

В'ячеслав Бобров та Артем Пустовий ФБУ

Айнарс Багатскіс і Максим Пустозвонов ФБУ

"Дуже важливо, щоб у команди був присутній дух переможців, щоб хлопці були готові боротися, не шукали виправдань, щоб і тренери, і гравці ставили високі цілі. Всі ті, кого ми викликали, приїхали. Це показник того, що гравцям слово "Україна" дороге. Завжди кажу, нам треба думати перш за все про свій баскетболі, про його якість. і в захисті, і в нападі", – розповів наставник "жовто-синіх" Айнарс Багатскіс.

Денис Лукашов і В'ячеслав Кравцов ФБУ

Денис Лукашов та Ілля Сидоров ФБУ

У свою чергу віце-капітан команди Денис Лукашов підкреслив, що радий знову опинитися в збірній. "Ще вчора-позавчора багато хто грав у своїх чемпіонатах і кубках, а сьогодні вже в збірній. Ми всі хочемо добре стартувати в кваліфікаційному турнірі, віддячити Україні, яка дала нам все. У команді хороша атмосфера, всі готові виконувати завдання в збірній. На даний момент немає слабких суперників, будемо боротися, все в наших руках", – зазначив розігруючий "Прометея".

Павло Крутоус ФБУ

Нагадаємо, українська чоловіча збірна після матчу в Австрії 20 лютого наступного гру відбору на Еврбаскет-2021 проведе 23 лютого в Запоріжжі з Угорщиною. Купити квитки на поєдинок можна на сайті esport.in.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України представила яскраве промо-відео до матчу Україна – Угорщина.

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