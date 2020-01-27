"Віддав серце": в мережі згадали тріумф Кобі Браянта на церемонії "Оскар"

У мережі згадали тріумф Кобі Браянта на церемонії "Оскар" в 2018 році. Легендарний баскетболіст і його 13-річна донька загинули 26 січня в авіакатастрофі, що забрала життя дев'ятьох людей.

Кобі Браянт theplayerstribune.com

Шанувальники баскетболу знають Кобі Браянта як видатного спортсмена і одного з найкращих баскетболістів в історії НБА. Він завершив кар'єру в 2016 році, після чого присвятив свій час сім'ї – дружині Ванессі і чотирьом дочкам.

У 2017 році Кобі Браянт став автором сценарію і продюсером мультфільму "Дорогий баскетбол" (Dear Basketball), за який в 2018-му отримав премію "Оскар" в номінації "Найкращий короткометражний анімаційний фільм". Прем'єра мультфільму відбулася 23 квітня 2017 року на кінофестивалі Трайбека.

5-хвилинний фільм підводить підсумок довгого шляху Кобі Браянта в баскетболі, де спортсмен описує свою любов до гри, яка зародилася ще в дитинстві. Весь закадровий текст короткометражного фільму начитував сам Кобі Браянт.

Монолог Браянта з фільму:

"Дорогий баскетболе.

З того моменту, як я почав скручувати батьківські шкарпетки в м'яч і виконувати уявні переможні кидки на Great Western Forum, я розумів одне – я закохався в тебе. Настільки сильно, що віддав себе всього: від мого розуму і тіла, до душі.

Як шестирічний хлопець, закоханий в тебе, я ніколи не бачив кінця цього тунелю. Я бачив тільки себе, що вибігає з нього. Я так і біг. Біг по паркету вперед і назад після втрати м'яча – заради тебе. Ти просив віддачі – я віддав тобі своє серце, бо натомість отримав набагато більше.

Кобі Браянт Buchan / Variety / REX / Shutterstock

Я перемагав втому і біль не через те, що мені кинуто виклик, а тому що ти кликав мене. Я робив все заради тебе. Адже саме так ти чиниш, коли хтось змушує відчувати тебе живим, як ти змушував відчувати мене.

Ти подарував шестирічному хлопчику мрію про "Лейкерс", і я завжди буду любити тебе за це. Але я більше не можу любити тебе з тієї ж одержимістю, що і раніше. Цей сезон – все, що я можу віддати тобі. Серце ще може справлятися з навантаженнями, розуму під силу подолати перешкоди, але моє тіло знає – прийшов час сказати "прощай". І це нормально. Я готовий залишити тебе. Але я хочу, щоб ти знав – ми можемо насолодитися кожним моментом, який у нас залишився. Як хорошим, так і поганим.

Ми віддали один одному все, що у нас було. Ми обидва знаємо – неважливо, що буде далі. Я завжди залишуся тим хлопцем зі скрученими шкарпетками і перед кошиком в кутку – залишилося п'ять секунд, м'яч в моїх руках. П'ять, чотири, три, два, один...

Я завжди буду любити тебе.

Кобі".

Фільм "Дорогий баскетбол" (Dear Basketball) 2017 онлайн:

Відео нагородження Кобі Браянта премією "Оскар"-2018:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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