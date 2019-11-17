Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу

У Кубку України з баскетболу серед чоловіків 16 листопада відбулася частина перших матчів 1/8 фіналу.

Центральним поєдинком дня стало протистояння в Черкасах, де Мавпи зустрічалися з Київ-Баскетом.

Інтрига в поєдинку трималася майже до останнього. На початку команди продемонстрували високу результативність – 56 очок на двох, 30 з них набрали господарі.

У другій чверті гості вже не дозволили супернику подібного. Натомість самі відіграли відставання. А в другій половині кияни вже диктували свої умови.

Щоправда Мавпи могли ще змінити перебіг подій на свої користь. Їм майже вдалося це, та на заключних хвилинах не вистачило психологічної стійкості. Господарі стали багато помилятися та хибити, а гості впевнено крокували до сотні набраних балів.

Зокрема Близнюк та Кондраков у киян реалізували по 3 дальні спроби з 4.

Відтак перед другим матчем 24 листопада Київ-Баскет забезпечив собі 18 очок гостьової переваги.

У стартовому поєдинку дня Житомир таки позбавив другу команду Хіміка домашньої перемоги. Більшу частину матчу тут тривала рівна боротьба. У другій половині южненці вирвалися на 20 очок вперед, однак гості встигли відігратися. Тут матч відповідь відбудеться також 24 листопада.

КУБОК УКРАЇНИ

1/8 фіналу. Перші матчі

16 листопада

Прометей (Кам’янське) – Одеса – 70:76

Хімік-2 (Южне) – Житомир – 81:81

Черкаські Мавпи – Київ-Баскет – 82:100

Кривий Ріг — Миколаїв — 53:89

Ніко-Баскет — Дніпро — 83:97

Тернопіль-ТНЕУ — Політехнік — 103:71

Як повідомляв OBOZREVATEL, чинним володарем Кубка України є Дніпро. Підопічні Дениса Журавева рік тому здолали суперників з Одеси і третій рік поспіль завоювали престижний трофей.

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