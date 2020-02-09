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9 лютого • оновлено в 19:05
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Вдова Браянта звела з розуму мережу, опублікувавши відео семимісячної доньки

4.8т
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Вдова легендарного баскетболіста Кобі Браянта Ванесса опублікувала приголомшливе відео зі своєю семимісячною донькою Капрі, яка вчиться ходити.

Капрі Браянт

Капрі Браянт

Кадр з відео

Капрі Браянт

Капрі Браянт

Кадр з відео

Через два тижні після загибелі чоловіка й 13-річної доньки Джіанни 37-річна Ванесса розчулила мережу роликом, на якому Капрі вперше намагається встати на ноги. На відео Браянт лагідно називає дитину "кокосовим горішком" і підбадьорює її. "Моя Koko Bean (друге ім'я Кобі – Бін – ред.) виглядає, як моя Джіджі (так Ванесса називає Джіанну – ред.) з очима батька. Воу! Гарна робота, Коко. Спробуй ще раз", – каже вдова Браянта.

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Instagram Ванесси Браянт

Джіанна і Кобі Браянт

Джіанна і Кобі Браянт

Instagram Кобі Браянта

У коментарях в Instagram Ванессу підтримали у важку хвилину, а також зауважили схожість Капрі із загиблою сестрою. "Ти прекрасний ангел! Не зупиняйся! Наші серця з тобою", "Залишайся сильною. Життя триває. Молимося за тебе", "Боже, яка ж вона чарівна! Подивіться на цю усмішку", "Вона дуже схожа на Джіджі", – зазначили користувачі соцмережі.

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Скриншот

Скриншот

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Загибель Кобі Браянта
Особа
Кобі Браянт
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