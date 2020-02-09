Вдова Браянта звела з розуму мережу, опублікувавши відео семимісячної доньки

Вдова легендарного баскетболіста Кобі Браянта Ванесса опублікувала приголомшливе відео зі своєю семимісячною донькою Капрі, яка вчиться ходити.
Капрі Браянт
Кадр з відео
Капрі Браянт
Кадр з відео
Через два тижні після загибелі чоловіка й 13-річної доньки Джіанни 37-річна Ванесса розчулила мережу роликом, на якому Капрі вперше намагається встати на ноги. На відео Браянт лагідно називає дитину "кокосовим горішком" і підбадьорює її. "Моя Koko Bean (друге ім'я Кобі – Бін – ред.) виглядає, як моя Джіджі (так Ванесса називає Джіанну – ред.) з очима батька. Воу! Гарна робота, Коко. Спробуй ще раз", – каже вдова Браянта.
Instagram Ванесси Браянт
Джіанна і Кобі Браянт
Instagram Кобі Браянта
У коментарях в Instagram Ванессу підтримали у важку хвилину, а також зауважили схожість Капрі із загиблою сестрою. "Ти прекрасний ангел! Не зупиняйся! Наші серця з тобою", "Залишайся сильною. Життя триває. Молимося за тебе", "Боже, яка ж вона чарівна! Подивіться на цю усмішку", "Вона дуже схожа на Джіджі", – зазначили користувачі соцмережі.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Браянт загинув унаслідок аварії вертольота Сікорський S-76 "Спіріт". Трагедія трапилася 26 січня поблизу Лос-Анджелеса.
Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочньа Браянта Джіанна-Марія Оноре, вона ж GiGi.
У Браянта залишилися три доньки: Наталія Даймент 2003 року, Б'янка Белла 2016 року і Капрі Кобі 2019 року (7 місяців).
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, майже 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано падіння апарату.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи в Калабасасі.
Також ЗМІ з'ясували найбільш ймовірну причину аварії – вважається, що повітряне судно потрапило в зону густого туману.
Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) США опублікувала відео останків вертольота.
Крім того, NTSB розкрив моторошні подробиці падіння.
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