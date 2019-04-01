В очікуванні сенсацій: анонс Суперліги Парі-Матч 1 квітня

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч у понеділок, 1 квітня, пройдуть вирішальні протистояння для двох пар чвертьфінальної серії.

У Запоріжжі переможець "регулярки" прийме чинного чемпіона "Черкаські Мавпи", а в столиці місцевий "Київ-Баскет" битиметься з "Миколаєвом". До вашої уваги анонс ігрового дня в баскетбольній першості країни.

18:30 Запоріжжя, ДС "Юність". "Запоріжжя" – "Черкаські Мавпи", трансляція – XSPORT, сайт Федерації баскетболу України, рахунок серії до двох перемог – 1:1.

"Запоріжжя" – "Черкаські Мавпи" ФБУ

Це протистояння багато хто вважав центральним в 1/4 фіналу, що й підтвердили вже два зіграні матчі. Запорожці виграли першу гру і більшість експертів списали з рахунків "Мапви".

Однак команда Максима Міхельсона проявила характер і на своєму майданчику взяла реванш. Перемогти "Мавпам" допомогла відмінна гра в захисті на периметрі – за всі 40 хвилин гравці "Запоріжжя" виконали лише 12 дальніх спроб.

Для діючих чемпіонів головним залишається питання участі у вирішальній грі серії головного бомбардира Брендона Янга. Американець підвернув гомілкостоп у кінцівці другого матчу і його участь у грі 1 квітня залишається під питанням.

19:00 Київ, СК "Меридіан". "Київ-Баскет" – МБК "Миколаїв", трансляція – сайт Федерації баскетболу України, рахунок серії до двох перемог – 1:1, купити квитки.

У цьому протистоянні спочатку ніхто не бачив особливої інтриги, проте завдяки ривку в заключній чверті другого матчу "Миколаєву" вдалося зрівняти рахунок у серії. "Корабели" їдуть у столицю в статусі очевидного аутсайдера, але напевно збираються піднести ще одну сенсацію.

"Київ-Баскет" – "Миколаїв" ФБУ

Кияни мають більш класний склад й довгу лавку, і права на осічку в підопічних Євгена Мурзіна просто немає.

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