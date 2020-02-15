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15 лютого • оновлено в 14:03
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Урок патріотизму: як Михайлюк нагадав НБА про Україну – вогняні фото

1.1т
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Захисник збірної України Святослав Михайлюк відзначився патріотичним вчинком у матчі висхідних зірок Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на майданчику 16 хвилин, набравши шість очок. На гру, яку в межах зоряного уїкенду пройшла в Чикаго, наш баскетболіст вийшов у спеціальній екіпіровці.

Святослав Михайлюк в матчі висхідних зірок НБА

Святослав Михайлюк в матчі висхідних зірок НБА

"Детройт Пістонс"

Михайлюк вибрав для матчу кросівки, на які наніс національну символіку України і символіку рідного клубу.

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кросівки Святослава Михайлюка

кросівки Святослава Михайлюка

Instagram Максима Міхельсона

кросівки Святослава Михайлюка

кросівки Святослава Михайлюка

Instagram Максима Міхельсона

На знімках видно, що на взутті ззаду красується герб України, а збоку розташована емблема "Черкаських Мавп". Крім того, знайшлося місце і для емблеми університету Канзасу, за команду якого Михайлюк виступав чотири роки перед тим, як потрапити в НБА.

кросівки Святослава Михайлюка

кросівки Святослава Михайлюка

Instagram Максима Міхельсона

кросівки Святослава Михайлюка

кросівки Святослава Михайлюка

Instagram Максима Міхельсона

кросівки Святослава Михайлюка

кросівки Святослава Михайлюка

Instagram Максима Міхельсона

кросівки Святослава Михайлюка

кросівки Святослава Михайлюка

Instagram Максима Міхельсона

Нагадаємо, що українець входить до числа найкращих шутерів Ліги. Станом на 15 лютого наш захисник займає 11-е місце за відсотком реалізації триочкових з показником в 42%.

Урок патріотизму: як Михайлюк нагадав НБА про Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк свій шлях в баскетболі почав в школі "Черкаські Мавпи", виступаючи за дитячий та юнацький склад клубу.

У 2012 році вперше зіграв в Суперлізі України, вийшовши на поле в складі "Мавп" і відігравши в цілому три матчі за сезон.

За національну збірну України з баскетболу Святослав Михайлюк почав виступати ще в 2013 році – в віковому складі збірної "до 16 років". А вже в 2014 році він вийшов на поле в основному складі української баскетбольної збірної. У 2016 році, граючи за молодіжну збірну України, Михайлюк завоював титул найбільш результативного і успішного гравця команди.

У 2014 році Михайлюк отримав запрошення від Канзаського університету і почав своє навчання в США, де виступав за університетську баскетбольну команду під назвою "Канзас Джейхокс".

Пізніше Михайлюк взяв участь в процедурі драфта НБА. Драфт-2018 був їм успішно пройдено, і Святослав уклав контракт з баскетбольним клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Офіційний дебют Михайлюка в НБА відбувся 23 жовтня 2018 го в матчі проти "Сан-Антоніо Сперс".

Через рік Свят був обміняний в "Детройт Пістонс".

21 січня Михайлюк оновив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Місце
США Чикаго
Теги
Збірна України з баскетболу БК Черкаські Мавпи
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