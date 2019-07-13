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Українці з поразки стартували на Євробаскеті U-20

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Молодіжна збірна України з баскетболу програла одноліткам із Італії на чемпіонаті Європи U-20, який проходить в Ізраїлі. Зустріч 1-го туру в групі B завершилася з рахунком 85:58.

Підопічним Валерія Плеханова з перших хвилин довелося дуже непросто. Швидкі італійці "заштовхали" наших співвітчизників під кільцем, вигравши першу чверть 20:12.

У другій десятихвилинці українці зусиллями Санона змогли скоротити розрив до 5 пунктів, але потім в обороні настав провал. Збірна Італії раз по раз гострими проходами набирала очки.

Після перерви малюнок гри не змінився. "Синьо-жовті" ніяк не змогли налагодити комбінаторний баскетбол, збивалися на неточні індивідуальні дії і в підсумку зазнали поразки.

Свій наступний поєдинок наша "молодіжка" проведе в неділю, 14 липня, проти Сербії.

Відзначимо, що за форматом Євробаскету U-20 після групового етапу всі команди грають в плей-офф за вихід в чвертьфінал. Команди зійдуться по перехресній схемі A1-B4, C1-D4 і так далі.

Група В, 1-й тур

Італія - Україна 85:58 (20:12, 29:19, 21:13 15:14)

13 липня 2019 року. Тель Авів. "Зисман Хол"

Італія: Пайола (0 + 3 передачі), Стефаніні (17), Сарто (9 + 6 підборів), Ебелінг (2), Карузо (17 + 11 підборів) - старт; Моргільо (2), Палумбо (8), Зампіні (8 + 3 перехоплення), Мьяскі (7), Позер (2), Серпіллі (11), Валентини (2).

Україна: Козак (10), Головчик (3), Міхєєв (9 + 4 підбирання), Войналович (6), Грицак (5 + 7 підборів + 3 блок-шоти) - старт; Санон (14 + 5 підбирань + 4 передачі), Коваль (1), Титов, Бондаренко (2), Лук'ян (6), Мельник (2), Сорочан.

Італія - Україна

Італія - Україна

ФІБА

Італія - Україна

Італія - Україна

ФІБА

Італія - Україна

Італія - Україна

ФІБА

Італія - Україна

Італія - Україна

ФІБА

Італія - Україна

Італія - Україна

ФІБА

Італія - Україна

Італія - Україна

ФІБА

Італія - Україна

Італія - Україна

ФІБА

Італія - Україна

Італія - Україна

ФІБА

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Баскетболісти України стали віцечемпіонами Універсіади-2019

Нагадаємо, що рік тому наша збірна на ЧЄ U-20 посіла 12-е місце. На арені в Німеччині підопічні Вадима Пудзирея в заключній грі першості поступилися одноліткам з Чорногорії - 79:98.

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Місце
Ізраїль
Тег
молодіжна збірна України з баскетболу
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
это не поражение,это позорное поражение.
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Сало Уронили
Сало Уронили
о так итальянцы по всем фронтам чу6атых шпилят
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