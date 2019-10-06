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6 жовтня • оновлено в 17:49
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Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3

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Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 завоювала срібні медалі чемпіонату світу U-23, який проходив в Китаї.

Команда Тимура Арабаджи, кольори якої на турнірі захищали Євген Балабан, Антон Мусієнко, Іван Ткаченко та Микита Руслов, в фінальному матчі поступилася Росії - 11:21.

Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3

З перших хвилин на паркеті точилася гостра боротьба. Потужні росіяни грали дуже грубо, але судді часто цього не помічали, ігноруючи поштовхи і удари наших баскетболістів.

Навіть після рідкісного свистка, російський гравець намагався вдарити нашого співвітчизника.

Будучи більшу частину часу в ролі наздоганяючої, до 5-й хвилині збірна України змогла зрівняти рахунок 8:8. Після цього кілька втрат дозволили РФ вийти вперед +4, що стало ключовим у грі. Українці збилися на дальні кидки, але це успіху не принесло

Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3
Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3
Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3
Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3
Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3
Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3

В 1/2 фіналу Україна розгромила команду Нідерландів - 19:9.

Матч складався непросто для наших баскетболістів. Українці завдяки точним кидкам Мусієнка в дебюті лідирували, але суперник зміг скоротити різницю, хоча і не надовго. На 5-й хвилині зустрічі рахунок був 10:6 в нашу користь. У завершальній фазі Україна лише наростила перевагу.

Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3
Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3
Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3
Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3
Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3

До цього в чвертьфіналі була переможена Аргентина - 18:14.

Українці з перших секунд заволоділи перевагою і зберігали його до фінальної сирени. Американці нічого не могли вдіяти з кинджальними проходами і точними кидками. До середини гри рахунок був 10:4 на користь "синьо-жовтих". У кінцівці українські баскетболісти також не залишили жодних шансів супернику.

Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3
Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3
Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3

У фіналі Україна зіграє проти Росії. Початок 6 жовтня в 15:05 за київським часом.

Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3

НОВОСТИ
Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала "бронзу" Ліги націй

Наші хлопці почали виступи в груповому етапі з класного матчу з бразильцями, в якому завдали південноамериканцям першої поразки на турнірі. Маючи в активі 100%-показник перемог в заключній грі з Італією "жовто-синім" потрібно було набрати не менше 13 очок.

З цим завданням наші хлопці впоралися на 5 балів. При цьому гра з італійцями стала дуже цікавою і результативною. Більш того, поразка всього в три бали дозволило нашим хлопцям фінішувати першими в групі.

Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України U-23 завершила груповий турнір чемпіонату світу, який проходить в Китаї.

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Читайте всі новини по темі "Баскетбол 3х3" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Баскетбол 3х3
Місце
Китай
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Кор Павел
Кор Павел
Что за игра, знаю 2 на2, 5на 5
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Посоны,это что за баскетбол?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сборная украины опозорилась в финале)
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