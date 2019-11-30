Українці Михайлюк та Лень провели результативні матчі в НБА

Захисник збірної України Святослав Михайлюк провів черговий результативний матч в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Святослав Михайлюк

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, не зміг допомогти своєму "Детройту" здобути перемогу над "Шарлотт".

22-річний черкащанин, вийшовши з лави запасних, відіграв 15 хвилин, набрав 3 очки (0/2 двоочкових, 1/3 триочкових), зробив 2 підбирання в атаці і віддав 2 передачі. У пасиві українця 1 фол.

"Детройт" – "Шарлотт" 107:110 (37:38, 20:24, 28:23, 22:25)

"Детройт": Кеннард (21), Гріффін (17), Драммонд (15 + 19 підборів), Браун (4), Геллоуей (4) – старт; Роуз (23), Снелл (9), М-ф Морріс (9), Михайлюк (3), Вуд (2).

"Шарлотт": Вашингтон (26), Розір (23), Грем (16 + 8 передач), Бріджес (16 + 7 підбирань), Бійомбо (13 + 9 підбирань) – старт; Марв. Вільямс (9), Монк (7), Ніколя Батум (0).

Свій поєдинок провів ще один представник України - Олексій Лень. 26-річний уродженець Антрацита, вийшовши з лавки відіграв 29 хвилин, набрав 15 очок (5/8 двоочкових, 5/6 штрафних), зробив 9 підборів (4 з них в атаці) і зробив 1 перехоплення. У пасив Олексію пішла 1 втрата і 4 фоли.

"Індіана" – "Атланта" 105:104 OT (22:23 21:31, 29:11, 22:29, 11:10)

"Індіана": Лемб (20), Сабоніс (17 + 12 підбирань), Тернер (17 + 4 блок-шота), Брогдон (16 + 7 передач + 5 втрат), Уоррен (16) – старт; Макдермотт (8), Дж. Холідей (5 + 6 перехоплень), А. Холідей (4), Макконнелл (2), Бітадзе (0).

"Атланта": Янг (49 + 6 передач + 9 втрат), Хантер (7 + 5 втрат), Джонс (6), Паркер (4 + 10 підборів), Реддіш (2) – старт; Бембро (15 + 12 підборів), Лень (15 + 9 підбирань), Фернанду (6), Креб (0), Картер (0), Тернер (0).

Новини Українець Михайлюк провів феєричний матч у НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому Свят встановив особистий рекорд по проведеним хвилинах в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

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