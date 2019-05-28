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/Баскетбол

Українець увійшов до п'ятірки накращих баскетболістів чемпіонату Іспанії

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Український центровий клубу "Бреогана" Володимир Герун увійшов до топ-5 найцінніших гравців регулярного сезону в іспанській Лізі АСВ.

У голосуванні брали участь не тільки журналісти, гравці і тренери, а й звичайні вболівальники. Саме вони й поставили гравця збірної України на друге місце з 15 балами, які забезпечили баскетболістові потрапляння до п'ятірки найсильніших.

Володимир Герун

Володимир Герун

Володимир Герун стабільно виходив на майданчик у стартовій п'ятірці "Бреогана" та проводив у грі 24,7 хвилини, набираючи за цей час 11,3 очка і роблячи 6,5 підбирання.

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А MVP сезону в Іспанії був визнаний захисник "Ховентуда" аргентинець Ніколас Лапровіттола, який набрав у голосуванні максимальні 100 очок. Баскетболіст провів фантастичний сезон, ставши абсолютним лідером за набраними очками — в середньому 17,2, другим у рейтингу асистентів — 6,4 передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-річний український центровий Володимир Марковецький продовжить кар'єру в США, де в наступному сезоні буде представляти в Студентській лізі (NCAA ) університетську команду "Вашингтон Стейт".

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Казакова Миля
Казакова Миля
Моя блaгoдaрноcть вceм тeм, ктo покaзaл мне этот чyдo-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁oza390s Просто прoйдя пpоcтoй опpоc полyчилa пoчти пoлyгoдoвую зарплатy)) Пoльзyйтесь, пoкa ecть вoзможнoсть=)
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