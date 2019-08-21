Український спортсмен-зрадник втратив місце у збірній Росії і пропустить чемпіонат світу

Темношкірий український баскетболіст Хоель Боломбой, який утік до Росії і прийняв громадянство РФ, не зможе зіграти на чемпіонаті світу.

Центровий народився в українському Донецьку, його мати Тетяна – росіянка, батько Жозеф – уродженець Республіки Конго.

"Гравець збірної Росії і московського ЦСКА Хоель Боломбой пропустить Кубок світу-2019. У 25-річного баскетболіста виявлені проблеми зі стопою, через які він зараз не може брати участь у тренуваннях та іграх", – йдеться в заяві Федерації баскетболу Росії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Боломбой став учасником бійки в матчі Венесуела –Росія в рамках товариського турніру в Вероні.

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