Український баскетболіст влаштував феєрію у матчі НБА

Український баскетболіст Олексій Лень став найкращим гравцем своєї команди "Фінікс Санс" в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Детройт Пістонз".

На рахунку Леня, який вийшов у стартовій п'ятірці - 19 очок, 12 підбирань, одна передача і три блок-шота за 25 хвилин часу на майданчику. На жаль, така гра українського центрового не допомогла "cонячним", які з великим рахунком - 88:115 на користь "Пістонс".

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Варто зазначити, що ця гра - 62-а для українця в цьому сезоні і 11-а, яку український баскетболіст почав у першій п'ятірці. В середньому за гру він набирає 8 очок і робить 7,5 підбирань.

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