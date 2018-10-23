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Українські вболівальники підтримали Михайлюка після дебюту в "Лейкерс"

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Дебют атакуючого захисника збірної України Святослава Михайлюка у складі клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" викликав позитивні коментарі у вболівальників. Фанати вихованця "Черкаських Мавп" висловлюють слова підтримки землякові, незважаючи на відсутність набраних очок у матчі проти "Сан-Антоніо".

"Усе в нього буде добре, головне, що він впорався у захисті. Якщо він буде нейтральним у захисті — йому будуть давати грати, а далі справа часу, коли він потраплятиме з нормальним відсотком", — пишуть користувачі.

Українські вболівальники підтримали Михайлюка після дебюту в "Лейкерс"

Також вони акцентують увагу на його результативних передачах у матчі.

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Нагадаємо, що поєдинок "Лейкерс" — "Сан-Антоніо" завершився в овертаймі із рахунком 142:143. Український захисник провів на майданчику 17 хвилин, але не зміг набрати жодного очка, зробивши 2 підбирання, 3 перехоплення і отримав 2 фоли.

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Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Об'єкт
Лос-Анджелес Лейкерс
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