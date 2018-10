Українські вболівальники підтримали Михайлюка після дебюту в "Лейкерс"

Дебют атакуючого захисника збірної України Святослава Михайлюка у складі клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" викликав позитивні коментарі у вболівальників. Фанати вихованця "Черкаських Мавп" висловлюють слова підтримки землякові, незважаючи на відсутність набраних очок у матчі проти "Сан-Антоніо".

"Усе в нього буде добре, головне, що він впорався у захисті. Якщо він буде нейтральним у захисті — йому будуть давати грати, а далі справа часу, коли він потраплятиме з нормальним відсотком", — пишуть користувачі.

Також вони акцентують увагу на його результативних передачах у матчі.

Svi draws the defender and dishes it off to Williams for his first points as a Laker! #LakeShow (📺: @SpectrumSN , NBA TV) pic.twitter.com/BdJYnzpW6e