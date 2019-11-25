Українка Ягупова вивела команду у фаворити Євроліги

Жіноча команда "Фенербахче", за яку виступає капітан збірної України Аліна Ягупова, піднялася в рейтингу сили ФІБА і тепер є другим фаворитом на перемогу у Євролізі.

У короткому звіті про "Фенербахче" на офіційному сайті Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) написано, що саме українська баскетболістка є головною ударною силою команди, яка здобула дві перемоги в останніх двох матчах і лідирує у групі В. Це дозволило туркам піднятися на чотири рядки у рейтингу.

Аліна Ягупова Sport.ua

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У чотирьох поєдинках на рахунку Ягупової 86 набраних очок (21.5 у середньому за гру) – більше, ніж у будь-якої іншої учасниці Євроліги.

Слід зазначити, що російська "УГМК" з Єкатеринбурга залишається головним претендентом на перемогу в турнірі, а на третій позиції розташувалася чеська "УСК".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аліна Ягупова стала найкращим гравцем зустрічі 4-го туру Євроліги проти курського "Динамо".

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