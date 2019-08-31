Українки з перемоги стартували на Євробаскеті 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи, який проходить в угорському Дебрецені.

Українська команда у першій грі континентальної першості в групі D розгромила збірну Данії 19:9.

Ганна Ольховик відкрила рахунок своїм дальнім пострілом вже за декілька секунд після початку матчу. Збірна Данії відповіла своїм влучанням, проте українки дуже швидко захопили перевагу і більше ні на мить не підпускали суперниць до себе на небезпечну відстань.

Більшу частину матчу в нашої збірної лідеркою була Ганна Зарицька, проте в кінцівці зустрічі три поспіль влучних дальніх від снайпера команди Ганни Ольховик стали для датчанок нокаутуючими.

19:9 – впевнена та яскрава перемога нашої збірної.

Наступна гра проти команди Нідерландів відбудеться о 21:20.

Чемпіонат Європи 3х3.

Жінки. Груповий етап

Україна – Данія – 19:9

Україна: Ольховик (9), Зарицька (7), Філевич (2), Спітковська (1).

Україна - Данія ФІБА

Україна - Данія ФІБА

Україна - Данія ФІБА

Україна - Данія ФІБА

Україна - Данія ФІБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи з баскетболу 3х3.

Команда Олега Юшкіна в першій зустрічі турніру в неймовірному матчі поступилася Іспанії – 15:17. А потім здобула вражаючу перемогу над Нідерландами – 16:11, що дозволило їй посісти друге місце в групі.

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