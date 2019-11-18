Українки викликали фурор у Харкові після матчу Євробаскету

Жіноча збірна України з баскетболу викликала захват на трибунах харківського спорткомплексу "Локомотив" після перемоги у матчі 2-го туру відбору Євробаскету-2021 над командою Португалії.

Баскетболістки збірної України після матчу з Португалією ФБУ

Зазначимо, що українські баскетболістки здобули стратегічно важливу перемогу над одним із принципових опонентів у своїй групі. Гра завершилася з рахунком 72:60 на користь господарок майданчика.

Баскетболістки збірної України після матчу з Португалією ФБУ

Баскетболістки збірної України після матчу з Португалією ФБУ

Баскетболістки збірної України після матчу з Португалією ФБУ

Після матчу гравці української збірної подякували трибунам за підтримку, а вболівальники, зі свого боку, отримали можливість взяти автографи і сфотографуватися з українським баскетболістками. Особлива увага була прикута до лідера і капітана збірної України – Аліни Ягупової.

Баскетболістки збірної України після матчу з Португалією ФБУ

Баскетболістки збірної України після матчу з Португалією ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому турі кваліфікації ЧЄ українки поступилися на виїзді збірній Бельгії.

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