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Українки вийшли до чертьфіналу Світової серії з баскетболу 3х3

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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 пробилася до чвертьфіналу Світової серії, матчі якої в ці дні приймає Дебрецен.

На груповому етапі "жовто-сині" здобули одну перемогу і зазнали двох поразок та з другого місця вийшли до плей-офф змагань.

жіноча збірна України з баскетболу 3х3

жіноча збірна України з баскетболу 3х3

ФБУ

Наша команда у складі Ганни Зарицької, Євгенії Спітковської, Анни Ольховик та Христини Філевич спочатку зазнали поразки від іспанок (15:17), потім здолали білорусок (19:13) а у завершальному матчі групового етапу поступилися Італії з рахунком 18:21.

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Підопічні Володимира Холопова у закрутці випередили збірні Білорусі та Італії, у яких також по одній перемозі. Іспанки виграли групу з трьома перемогами в активі. У чвертьфіналі турніру збірна України протистоятиме команді Швейцарії, яка в своїй групі посіла третє місце. Матч відбудеться 27 серпня о 19:40.

Українки вийшли до чертьфіналу Світової серії з баскетболу 3х3

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України дізналася розклад матчів відбору на Євробаскет-2021.

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Тема
Баскетбол 3х3
Місце
Угорщина Дебрецен
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