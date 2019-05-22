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/Баскетбол

Українки — в топ-5 найсильніших баскетбольних збірних Європи

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Міжнародна федерація баскетболу оприлюднила дебютний рейтинг сили перед жіночим чемпіонатом Європи, який із 27 червня по 7 липня проходитиме в Латвії та Сербії.

Українки — в топ-5 найсильніших баскетбольних збірних Європи

Наша команда отримала 5 місце з 16 команд-учасниць, водночас експерти вважають, що на майбутній першості українська збірна щонайменше боротиметься за потрапляння у чвертьфінал:

"Новина, що Аліна Ягупова зіграє за збірну – це неймовірно позитивний момент для України, який перетворює сльози відчаю на сльози радості. Навіть до початку змагань. Феноменальні навички Ягупової дозволять вийти Україні зі статусу темної конячки і допомогти команді досягти мети – вийти до 1/4 фіналу, а може й більше, хто зна? Таїсія Удоденко продемонструвала видатний рівень два роки тому і знову буде в гарній формі, повернулася до команди ветеран Олександра Радулович, а якщо зіграють Олеся Малашенко та Валерія Бережинська – це буде "вау", – йдеться в повідомленні прес-служби ФІБА.

Рейтинг FIBA:

1. Франція

2. Бельгія

3. Швеція

4. Іспанія

5. Україна

6. Білорусь

7. Італія

8. Словенія

9. Сербія

10. Росія

11. Туреччина

12. Велика Британія

13. Чехія

14. Угорщина

15. Латвія

16. Чорногорія

Новини
Українки розпочали підготовку до Євробаскету-2019: яскраві фото

У груповому раунді чемпіонату Європи, який пройде з 27 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великобританії і господиням групової частини турніру збірної Латвії.

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Тема
Євробаскет-2019
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Молодчинки, девчули! Держим за вас кулачки!
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васильевич василий
васильевич василий
украинки на первом месте на Ленинградке
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Грязнов Георгий
Грязнов Георгий
Неправильный заголовок. Надо писать, что не в топ-5, а МОЩНЕЕ РОССИЯНОК. Это читатели обоза больше любят.
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Грязнов Георгий, это и так всем понятно. Кроме того они красивее ваших крокодилов
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