Українка Ягупова стала найкращою в матчі Євроліги

Капітанка баскетбольної збірної України Аліна Ягупова знову стала найрезультативнішою гравчинею в матчі Євроліги.

В активі українки 15 очок, 6 підбирань, 3 передачі, 1 відбір і 1 втрата за майже 30:52, проведених на майданчику, повідомляє Ukrbasket.

Аліна Ягупова FIBA

Ягупова залишається лідеркою в середній результативності в Євролізі, на її рахунку 20,2 очки за гру.

Яскравий виступ українки дозволив турецькому "Фенербахче" впевнено взяти верх над італійським "Скіо" з рахунком 58:43. Це вже четверта перемога її команди в п'яти матчах групового етапу турніру. "Фенербахче" лідирує в квартеті В.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аліна Ягупова допомогла "Фенербахче" перетворитися на одного з головних фаворитів Євроліги.

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