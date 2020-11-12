Українка Ягупова оформила вражаюче досягнення у відборі на Євробаскет-2021

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Баскетбол
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  • Капітан збірної України виступає за турецький клуб "Чукурова"

  • У травні Аліна була визнана найкращим гравцем жіночої Євроліги

Аліна Ягупова

Лідерка збірної України з баскетболу Аліна Ягупова встановила тріпл-дабл у матчі відбору на чемпіонат Європи-2021.

У грі проти команди Фінляндії 28-річна Ягупова домоглася двозначних показників в трьох статистичних значеннях. Аліна за 40 хвилин ігрового часу набрала 22 очка, зібрала 12 підбирань і віддала 10 передач.

Зустріч завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 84:66.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер української збірної Срджан Радулович залишився задоволений результатом. Крім того, з'явився фоторепортаж з гри.