Українка Ягупова оформила вражаюче досягнення у відборі на Євробаскет-2021
Капітан збірної України виступає за турецький клуб "Чукурова"
У травні Аліна була визнана найкращим гравцем жіночої Євроліги
Лідерка збірної України з баскетболу Аліна Ягупова встановила тріпл-дабл у матчі відбору на чемпіонат Європи-2021.
У грі проти команди Фінляндії 28-річна Ягупова домоглася двозначних показників в трьох статистичних значеннях. Аліна за 40 хвилин ігрового часу набрала 22 очка, зібрала 12 підбирань і віддала 10 передач.
Зустріч завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 84:66.
🚨 Triple-double alert: Alina Iagupova 🚨- #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) November 12, 2020
✅ 22 points
✅ 12 rebounds
✅ 10 assists
✅ Win #EuroBasketWomen pic.twitter.com/dMrbpScIlP
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер української збірної Срджан Радулович залишився задоволений результатом. Крім того, з'явився фоторепортаж з гри.