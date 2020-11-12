Українка Ягупова оформила вражаюче досягнення у відборі на Євробаскет-2021

Лідерка збірної України з баскетболу Аліна Ягупова встановила тріпл-дабл у матчі відбору на чемпіонат Європи-2021.

У грі проти команди Фінляндії 28-річна Ягупова домоглася двозначних показників в трьох статистичних значеннях. Аліна за 40 хвилин ігрового часу набрала 22 очка, зібрала 12 підбирань і віддала 10 передач.

Зустріч завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 84:66.

🚨 Triple-double alert: Alina Iagupova 🚨



✅ 22 points

✅ 12 rebounds

✅ 10 assists

✅ Win #EuroBasketWomen pic.twitter.com/dMrbpScIlP - #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) November 12, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер української збірної Срджан Радулович залишився задоволений результатом. Крім того, з'явився фоторепортаж з гри.