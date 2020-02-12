Головна Новини
13 лютого • оновлено в 02:56
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Українець, який став гравцем легендарної команди, виконав неймовірні трюки - опубліковано відео

872
Читати матеріал російською

Баскетболіст Дмитро Smoove Кривенко, який став першим в історії українцем у легендарній розважальній команді "Harlem Globetrotters", продемонстрував свої неймовірні вміння.

На YouTube-каналі Trick Shot Cop опублікували відео, на якому українець і поліцейський на ім'я Алфі Джордж грають у баскетбол із випадковими перехожими та виконують складні трюки, намагаючись відправити м'яч у кільце з різних ситуацій.

Дмитро Smoove Кривенко

Дмитро Smoove Кривенко

Укрінформ

Нагадаємо, що "Harlem Globetrotters" мають всесвітню славу завдяки виконанню яскравих трюків. Їхнє шоу складається зі спортивних і театральних елементів. Кривенко візьме участь у турне команди, яке пройде більш ніж у 30 країнах.

Новини
Легендарний баскетболіст повторив трюк Кобі Браянта в матчі НБА - відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, слем-данк українця Івана Ткаченко увійшов до трійки найкращих моментів баскетболу 3х3 у 2019 році.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Баскетбол 3х3" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Баскетбол 3х3
Особа
Дмитро Кривенко
Місце
США Лос Анджелес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Вероника Кудерметова
VS
Кики Бертенс
Победа Кики Бертенс со счетом 2:0
1.81 Сделать ставку
Донна Векич
VS
Екатерина Александрова
Победа Екатерины Александровой с форой в -1,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Элисон ван Эйтванк
VS
Петра Квитова
Победа Петры Квитовой со счетом 2:0
1.71 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Доминик Кепфер
Победа Кайла Эдмунда с форой в -2,5 гейма
1.75 Сделать ставку
Рейлли Опелка
VS
Йосихито Нисиока
Победа Йосихито Нисиоки с форой в +1,0 гейма
1.91 Сделать ставку
Джон Изнер
VS
Джордан Томпсон
Победа Изнера с форой в -1,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Маркос Гирон
VS
Уго Умбер
Победа Уго Умбера с форой в -3,0 гейма
1.80 Сделать ставку
Диего Шварцман
VS
Федерико Дельбонис
Победа Диего Шварцмана со счетом 2:0
1.72 Сделать ставку
Ласло Дьере
VS
Хуан Лондеро
Победа Ласло Дьере с форой в +0,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Борна Чорич
VS
Тьяго Монтейро
Победа Тьяго Монтейро
1.78 Сделать ставку