Українець, який став гравцем легендарної команди, виконав неймовірні трюки - опубліковано відео

Баскетболіст Дмитро Smoove Кривенко, який став першим в історії українцем у легендарній розважальній команді "Harlem Globetrotters", продемонстрував свої неймовірні вміння.

На YouTube-каналі Trick Shot Cop опублікували відео, на якому українець і поліцейський на ім'я Алфі Джордж грають у баскетбол із випадковими перехожими та виконують складні трюки, намагаючись відправити м'яч у кільце з різних ситуацій.

Дмитро Smoove Кривенко Укрінформ

Нагадаємо, що "Harlem Globetrotters" мають всесвітню славу завдяки виконанню яскравих трюків. Їхнє шоу складається зі спортивних і театральних елементів. Кривенко візьме участь у турне команди, яке пройде більш ніж у 30 країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слем-данк українця Івана Ткаченко увійшов до трійки найкращих моментів баскетболу 3х3 у 2019 році.

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