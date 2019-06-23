Українець переміг у конкурсі данків на чемпіонаті світу 3х3

Український Данкер Вадим Miller Піддубченко переміг в конкурсі данків на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 в Асмтердамі.

Наш спортсмен вирвав перемогу в додатковій спробі у поляка Пьотра Ґрабовскі після того, як обидва професіонали набрали по 87 очок після трьох спроб.

Це вже третя золота нагорода українців у конкурсі данків на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3. Раніше Дмитро Кривенко перемагав 2016 та 2018 року.

Вадим Піддубченко виборов бронзову нагороду 2017 року.

Нагадаємо, збірні України вже завершили виступи на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3. Наша жіноча команда не змогла подолати груповий етап, а чоловіча команда вийшла в плей-офф, де програла в чвертьфіналі Латвії.

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