ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Українець переміг у конкурсі данків на чемпіонаті світу 3х3

592Читати матеріал російською

Український Данкер Вадим Miller Піддубченко переміг в конкурсі данків на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 в Асмтердамі.

Українець переміг у конкурсі данків на чемпіонаті світу 3х3

Наш спортсмен вирвав перемогу в додатковій спробі у поляка Пьотра Ґрабовскі після того, як обидва професіонали набрали по 87 очок після трьох спроб.

Це вже третя золота нагорода українців у конкурсі данків на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3. Раніше Дмитро Кривенко перемагав 2016 та 2018 року.

Вадим Піддубченко виборов бронзову нагороду 2017 року.

Новини
Український данкер виграв "золото" Кубка світу з баскетболу 3х3

Нагадаємо, збірні України вже завершили виступи на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3. Наша жіноча команда не змогла подолати груповий етап, а чоловіча команда вийшла в плей-офф, де програла в чвертьфіналі Латвії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Вадим Пiддубченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel