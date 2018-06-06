Українець Михайлюк захопив легендарний клуб НБА

Баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк пройшов перегляд у клубі НБА"Лос-Анджелес Лейкерс".
Вихованець школи "Черкаських Мавп" продовжує шукати своє місце за океаном, закінчивши навчання в університеті Канзас.
Наш співвітчизник справив приємне враження на представників 16-кратних чемпіонів НБА під час тренування, йдеться в повідомленні silverscreenandroll.com.
У клубі зазначили відсоток влучань українця з дальньої дистанції під час гри за "Канзас".
Каліфорнійці на драфті хочуть вибрати гравця такого плану, як Михайлюк.
До цього Свят побував на тренувальних заняттях "Юти", "Фінікса", "Чикаго" і "Вашингтона".
Як повідомляв OBOZREVATEL, ще один член збірної України з баскетболу на прицілі клубів баскетбольної асоціації.
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