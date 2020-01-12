Українець Михайлюк встановив рекорд в НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк, зібравши 6 підбирань (1 в нападі) в матчі НБА проти "Чикаго", встановив рекорд кар'єри.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, не зміг допомогти своєму американському клубу здобути перемогу над "Чикаго" (99:108), але показав гідну персональну статистику.

22-річний черкащанин, вийшовши в стартовому складі, відіграв 27 хвилин, за які набрав 10 очок (2/3 двоочкових, 2/8 триочкових).

Крім рекордних підбирань в активі українця 2 передачі та 1 перехоплення. У пасив Свят записав собі 2 втрати і 3 персональних зауваження.

"Детройт" – "Чикаго" 99:108 (20.35, 29:26, 22:20, 28:27)

"Детройт": Думбуя (12), Михайлюк (10), Драммонд (9), Снелл (8), Браун (7 + 7 підборів) – старт; Роуз (20 + 7 передач), Вуд (17 + 14 підборів), Макер (10), Геллоуей (3), М-ф Морріс (3).

"Чикаго": Лавін (25 + 6 передач), Геффорд (14 + 7 підбирань), Маркканен (14 + 7 підбирань), Саторанскі (10), Данн (9) – старт; Корнет (15), Уайт (8), Арчідіаконо (6), Хатчінсон (5), Янг (2).

Новини Українець Михайлюк провів відмінний матч проти колишньої команди в НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня Михайлюк взяв активну участь у камбекi своєї команди в матчі регулярного сезону НБА проти "Клівленда" – 115:113.

Відзначимо, що минулий тиждень став найкращим для Святослава в кар'єрі в НБА.

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