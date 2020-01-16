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16 січня • оновлено в 09:43
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Українець Михайлюк встановив рекорд у НБА

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Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк провів свій найкращий матч у кар'єрі НБА та допоміг команді здобути виїзну перемогу над "Бостоном" – 116:103.

Вихованець школи "Черкаських Мавп" провів на майданчику 29 хвилин, зумівши набрати рекордне для себе 21 очко (1/1 двоочкових, 5/8 триочкових і 4/5 штрафних), 1 підбирання, 5 передач при 1 персональному зауваженні.

Святослав Михайлюк проти Джейлена Брауна

Святослав Михайлюк проти Джейлена Брауна

На його рахунку також неймовірний кидок із сиреною зі своєї половини поля на останніх секундах третьої чверті.

Ця перемога дозволила "Детройту" перервати серію з трьох поразок поспіль і стала для команди 15-ю в сезоні при 27 поразках.

"Бостон" – "Детройт" 103: 116 (24:27, 35:30, 23:34 21:25)

"Бостон": Хейворд (25 + 7 підбирань), Браун (24 + 12 підборів), Уокер (19), Тайс (9 + 7 підбирань + 6 передач), Смарт (3) – старт; Уонамейкер (9), Кантер (6), Грін (4), Ленгфорд (2), Оджелей (2), Г. Вільямс (0), Пуарье (0).

"Детройт": Думбуя (24), Роуз (22 + 6 передач), Драммонд (13 + 13 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Снелл (6), Браун (4) – старт; М-ф Морріс (23), Михайлюк (21), Вуд (2), Фрейзер (1), Геллоуей (0), Макер (0).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк показав ефективний баскетбол у попередньому матчі "Детройта" проти "Нового Орлеана".

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Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Місце
США
Тег
Детройт Пiстонс
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