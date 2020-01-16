Українець Михайлюк встановив рекорд у НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк провів свій найкращий матч у кар'єрі НБА та допоміг команді здобути виїзну перемогу над "Бостоном" – 116:103.

Вихованець школи "Черкаських Мавп" провів на майданчику 29 хвилин, зумівши набрати рекордне для себе 21 очко (1/1 двоочкових, 5/8 триочкових і 4/5 штрафних), 1 підбирання, 5 передач при 1 персональному зауваженні.

Святослав Михайлюк проти Джейлена Брауна

На його рахунку також неймовірний кидок із сиреною зі своєї половини поля на останніх секундах третьої чверті.

Ця перемога дозволила "Детройту" перервати серію з трьох поразок поспіль і стала для команди 15-ю в сезоні при 27 поразках.

"Бостон" – "Детройт" 103: 116 (24:27, 35:30, 23:34 21:25)

"Бостон": Хейворд (25 + 7 підбирань), Браун (24 + 12 підборів), Уокер (19), Тайс (9 + 7 підбирань + 6 передач), Смарт (3) – старт; Уонамейкер (9), Кантер (6), Грін (4), Ленгфорд (2), Оджелей (2), Г. Вільямс (0), Пуарье (0).

"Детройт": Думбуя (24), Роуз (22 + 6 передач), Драммонд (13 + 13 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Снелл (6), Браун (4) – старт; М-ф Морріс (23), Михайлюк (21), Вуд (2), Фрейзер (1), Геллоуей (0), Макер (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк показав ефективний баскетбол у попередньому матчі "Детройта" проти "Нового Орлеана".

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