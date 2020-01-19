Українець Михайлюк встановив новий рекорд в НБА

Український баскетболіст "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк оновив рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Вихованець "Черкаських Мавп" провів шикарний матч з "Атлантою Хоукс", кольори якої захищає інший наш співвітчизник Олексій Лень. Святослав за 29 проведених хвилин на майданчику набрав 25 очок. У той же час Олексій так і не з'явився на майданчику через проблеми зі спиною.

Крім того, на рахунку Михайлюка два підбори, один блок-шот, одне перехоплення і три результативні передачі. Цей поєдинок став найкращим для українця в НБА.

Відзначимо, що сама гра завершилася перемогою "Детройта" 136:103.

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