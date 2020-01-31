Українець Михайлюк візьме участь у зоряному уїкенді НБА

Український захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк візьме участь у зоряному уїкенді Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, увійшов до складу збірної світу в матчі висхідних зірок ліги. Про це повідомляється на офіційній сторінці НБА в Twitter. Гра відбудеться в п'ятницю, 14 лютого, а суперником команди Михайлюка стане збірна США.

Цікаво, що одним із партнерів Михайлюка буде словенський мегастар Лука Дончіч.

Відзначимо, що Михайлюк входить до топ-15 сезону за відсотком влучень триочкових.

19 січня НБУ встановив особистий рекорд результативності, набравши 25 очок у матчі з "Атлантою".

Михайлюк – другий українець в історії НБА, який був удостоєний честі взяти участь у зоряному уїкенді НБА. Першим був Віталій Потапенко, який брав участь у матчі ще в далекому 1997 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк із 2006 по 2014 рік перебував у командній структурі "Черкаських Мавп". За цей час атакуючий захисник пройшов шлях від гравця клубної школи до баскетболіста основи. У сезоні 2012/2013 дебютував за черкащан в елітному дивізіоні країни, де провів 27 матчів (133 очка).

Захисник почав виступати за збірну України в 2013 році, взявши участь у чемпіонаті Європи з баскетболу серед гравців до 16 років. На турнірі баскетболіст набирав по 25,2 очка за гру і робив 8 підбирань і 3,4 передачі, а в підсумку був включений до збірної всіх зірок турніру.

Святослав Михайлюк

У 2014 році він у складі вже основної збірної України грав на чемпіонаті світу з баскетболу в Іспанії. У 2016 році Михайлюк виступив за молодіжну збірну України на чемпіонаті світу в Гельсінкі. На турнірі Святослав став найрезультативнішим гравцем команди, набираючи в середньому за гру по 14,9 очка. Крім того, він робив по 5,6 підбору, 2,7 передачі і 2,1 перехоплення за гру.

У 2014 році Михайлюк вступив у Канзаський університет, де став виступати за місцеву баскетбольну команду. На першому році навчання він у п'яти з семи перших ігор сезону виходив у стартовому складі, проводячи на паркеті в середньому по 21,3 хвилини.

У сезоні 2015/16 років Святослав у середньому за гру набирав 5,4 очка і робив 1,3 підбирання і 0,9 передачі. У першому раунді турніру NCAA 2016 року він встановив свій персональний рекорд результативності, набравши в матчі проти "Остін Пі Говернорс" 23 очки.

На третьому році навчання його середня результативність склала 10,6 очка за гру і 3,5 підбирання. 12 квітня 2017 року Михайлюк вирішив виставити свою кандидатуру на драфт НБА, проте так і не підписав контракт із жодним агентом і вирішив продовжити навчання.

17 листопада 2017 року Святослав оновив свій рекорд результативності, набравши 27 очок у матчі проти Сан-Дієго Стейт.

21 червня 2018 року в спортивному комплексі "Барклайс-центр" у Брукліні, у другому раунді Драфта НБА, був обраний під загальним 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 липня він підписав із клубом трирічний контракт на суму 4,6 млн доларів.

Дебютував за команду у Літній Лізі НБА проти "Сакраменто". Святослав провів на майданчику трохи більше 23 хвилин, набрав 15 очок, зробив дві втрати й одного разу сфолив.

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