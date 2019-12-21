Українець Михайлюк вийшов у старті і показав результативність в НБА

Захисник збірної України Святослав Михайлюк провів черговий результативний матч в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Святослав Михайлюк

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, не зміг допомогти своїй "Детройту" здобути перемогу над "Бостоном" - 93:114.

22-річний черкащанин, вийшовши в стартовому складі відіграв 28 хвилин, набрав 12 очок (забивши 4/7 триочкових, 0/5 двоочкових), віддав 1 передачу, виконав 2 підбирання в захисті і зробив 2 перехоплення.

"Бостон" – "Детройт" 114:93 (28:26, 32:22, 31:21, 23:24)

"Бостон": Браун (26), Тейтум (26), Тайс (8 + 4 блок-шота), Оджелей (3), Уокер (2 + 11 передач + 7 втрат) – старт; Г. Вільямс (18), Кантер (8 + 18 підборів), Уонамейкер (6), Грін (6), Ленгфорд (6), Фалл (5).

"Детройт": Михайлюк (12), Драммонд (12 + 11 підбирань + 6 перехоплень + 6 втрат), М-ф Морріс (10), Браун (9), Снелл (7) – старт; Макер (15 + 7 підбирань) , Роуз (14), Геллоуей (10), Фрейзер (2), Думбуя (2).

"Пістонз" знаходяться на 10-му місці турнірної таблиці Східної конференції НБА. У наступнiй гри "поршні" 22 грудня зустрінуться з "Чикаго Буллз".

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому Михайлюк не зміг допомогти своїй команді здобути домашню перемогу над чинним чемпіоном НБА "Торонто" – 99:112.

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