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Українець Михайлюк увійшов до топ снайперів НБА

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Український баскетболіст Святослав Михайлюк увійшов до числа кращих снайперів НБА серед дебютантів ліги. Згідно з опитуванням новачків асоціації наш співвітчизник посів друге місце.

Як повідомляє офіційний сайт НБА, вихованець "Черкаських Мавп" розділив друге місце із захисником "Атланти" Кевіном Хьюртером, який, як і Михайлюк, отримав 13% голосів. Першим в опитуванні став інший гравець "Атланти" розігрувач Трей Янг (47%).

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Крім того, українець отримав голоси і в опитуванні за головну майбутню сенсацію драфту, але до топ-5 в цій категорії не увійшов.

Нагадаємо, Святослав Михайлюк має дебютувати у складі "Лейкерс" у новому сезоні НБА 18 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники України в НБА Святослав Михайлюк та Олексій Лень можуть допомогти національній збірній у найближчих матчах відбору на Кубок світу.

Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Об'єкт
Лос-Анджелес Лейкерс
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