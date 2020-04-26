Українець Михайлюк розповів про свою кар'єру в НБА

Український атакуючий захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк розповів про свою кар'єру в НБА, а також згадав досвід виступу на світовій першості в Іспанії в 2014 році.

“Мені здається, що досвід першого сезону мені сильно допоміг. Я виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс". Просто навчався у таких хлопців як Леброн Джеймс і Реджон Рондо. Отримував багато знань кожен день. Потім мене обміняли. На другий рік в лізі мені давали шанси і можливості. Я відчуваю себе кращим гравцем, коли зміг використати всі ці можливості. Зараз всі знають, що я досить хороший шутер. Але я вважаю, що є солідним плеймейкером, вмію створювати можливості для інших і роблю інших гравців кращими", – цитує Михайлюка пресслужба ФБУ.

Здорово було стати частиною Зіркового вікенду НБА, зустріти всіх цих гравців. познайомитися з новими людьми, встановити контакти.

"Я думаю, що це відмінний досвід. Було дуже приємно зіграти проти збірної США на чемпіонаті світу-2014. Там був не тільки мій партнер по Пістонс Деррік Роуз, а й Джеймс Харден, Стеф Каррі, Клей Томпсон, Ентоні Девіс, Кайрі Ірвінг. Іноді дивився на них і думав: “Вау, це безумство". Мені було всього 16 років. Думав, що, можливо, бачу їх востаннє, але хто знає. Це був відмінний досвід”, – підсумував баскетболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі зробили підбірку кращих кидків Михайлюка в нинішньому сезоні НБА.

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