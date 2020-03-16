Українець Михайлюк розповів про ситуацію з коронавірусом у НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк розповів про ситуацію з пандемією коронавіруса в США, а також про перший випадок захворювання COVID-19 в його команді.

"Зараз деякі команди знаходяться на карантині, і "Детройт" – одна з них. Я, як і інші гравці, проводимо час вдома і дотримуємося всіх необхідних заходів, щоб не заразитися коронавірусом. Зараз, коли чемпіонат НБА призупинено, всі ми чекаємо рішення комісара Адама Сільвера. Між собою гравці особливо не говорять на цю тему, тому що ми слухаємо, що скаже НБА. Ми впевнені, що зараз робиться все, щоб не було паніки і чемпіонат відновився і ми почали грати", – сказав Михайлюк в коментарі пресслужбі ФБУ.

Святослав Михайлюк nba.com/pistons

Також він підтримав рішення керівництва Федерації баскетболу України завершити чемпіонат України достроково в зв'язку з пандемією.

"На даному етапі вірус поширюється дуже швидко і потрібно зробити все можливе, щоб якось цьому запобігти. Немає нічого важливішого за життя людини! Тому я, звичайно, підтримую президента ФБУ Михайла Бродського, який ініціював це складне рішення. Мені здається, що зараз Україна на 100 відсотків ще не готова ефективно боротися з цією складною проблемою. Краще зайвий раз в такому питанні перестрахуватися і врятувати людські життя", – зазначив український баскетболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що форвард "Детройта", партнер Михайлюка по команді Крістіан Вуд здав позитивний тест на коронавірус.

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