Українець Михайлюк провів яскравий матч НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк яскраво виступив в останньому матчі перед зупинкою НБА через коронавірус проти "Філадельфії".

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів 24 хвилини на майданчику, зумівши набрати 16 очок (1/4 двоочкових, 3/9 триочкових і 5/5 штрафних), 2 підбирання, 4 передачі та 2 перехоплення при 1 втраті та 1 персональному зауваженні.

Святослав Михайлюк

Незважаючи на ефективні дії Михайлюка, його команда поступилася у виїзному поєдинку проти "Філадельфії" з рахунком 124:106.

"Філадельфія" – "Детройт" 124: 106 (34:29, 36:26, 29:29, 25:22)

"Філадельфія": Ембіід (30 + 14 підборів), Хорфорд (20 + 10 підбирань + 6 передач), Харріс (15 + 7 підбирань), Мілтон (12), Річардсон (8) – старт; Коркмаз (17), Тайбулл (9), Беркс (7), Скотт (4), Робінсон (2), О'куїнн (0).

"Детройт": Вуд (32 + 7 підбирань), Михайлюк (16), Макер (13), Снелл (9), Найт (6 + 6 передач) – старт; Геллоуей (13), Макрей (10 + 7 підбирань), Томас (4), Думбуя (2), Хол (1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво Національної баскетбольної асоціації (НБА) прийняло рішення перервати сезон, оскільки у одного з гравців виявили коронавірус.

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