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Українець Михайлюк провів феєричний матч у США

1.3тЧитати матеріал російською

Захисник збірної України, вихованець баскетбольної школи "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провів відмінний матч у Лізі розвитку НБА – офіційної молодшої ліги Національної баскетбольної асоціації США.

У складі фарм-клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Саут Бей" – Михайлюк набрав 20 очок у грі проти "Оклахоми" – 107:114. Українець реалізував чотири із дев'яти триочкових, зробив два підбирання та віддав п'ять передач.

Нагадаємо, що 3 січня український баскетболіст узяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА проти клубу "Оклахома-Сіті Тандер". Михайлюк провів на майданчику 7 хвилин і за цей час приніс своїй команді 5 очок.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, центровий збірної України і клубу "Атланта Хокс" Олексій Лень став найрезультативнішим гравцем у складі своєї команди в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Вашингтон Візардс".

Українець провів на майданчику 27 хвилин 26 секунд. За цей час Лень набрав 24 очки. Це особистий рекорд результативності українця у складі "Хокс" і третій показник за час виступів у НБА. Раніше йому вдавалося набрати більше у матчах за "Фінікс" проти "Орландо" (31 очко) і "Голден Стейт" (26 очок).

Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НБА
Особи
Святослав МихайлюкОлексій Лень
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